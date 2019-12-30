Взрыв гранаты на полигоне: офицер Сил обороны может отделаться условным тюремным сроком

По оценке прокурора Тоомаса Томберга, вина Каска доказана и его следует приговорить к условному тюремному сроку в один год. По мнению адвоката Кристьяна Туула, Каска следует оправдать.

Суд примет решение 12 февраля.

23 апреля прошлого года 45-летний Каск должен был следить за безопасностью во время учений на центральном полигоне в Куусалу, но затем раздался взрыв, от которого серьезно пострадал 20-летний Ларс.

Позже выяснилось, что в тот день на полигоне было не менее 51 гранаты, которые могли в любой момент взорваться. Эти гранаты 40-мм калибра остались от прошлых учений. Поскольку почва в этом месте мшистая и болотистая, при ударе о землю некоторые гранаты просто не взрываются. Обычно подобные гранаты находят и обезвреживают, но их не всегда удается найти.

Прокурор Тоомас Томберг обвиняет Каска в халатности на рабочем месте. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит до двух лет тюремного заключения.

По словам прокурора, офицер безопасности должен был отдать распоряжение осмотреть местность, но этого не было сделано. Несмотря на то, что всегда существует опасность, что в данном месте могут быть неразорвавшиеся гранаты, известно, что офицер не обозначил границы участка, по которому можно перемещаться.