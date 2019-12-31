Десять самых популярных товаров IKEA в Эстонии

Среди самых популярных из продающихся товаров в интернет-магазине IKEA в Эстонии и в местном пункте выдачи есть и товары для дома, и офисная мебель, и посуда, и игрушки.
«Большая часть популярных в Эстонии товаров - стол LACK, комод MALM, а также серия KALLAX и стаканы POKAL – это знаковые товары IKEA, которые постоянно занимают верхние строчки рейтинга продаж. Они популярны также и в других странах Балтии, и на прочих рынках», – сказал руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне Алексей Михайлов. В то же время на площадке планирования в пункте выдачи в Таллинне, где клиентам предлагаются индивидуальные консультации по планированию кухонных, гардеробных и прочих мебельных систем, самые популярные товары – кухни METOD и платяные шкафы серии PAX.
Михайлов добавил, что все перечисленные в списке товары – мультифункциональные и вневременные изделия, которые при этом по карману многим. «Приемлемая цена, хороший дизайн и высокое качество товаров – в центре нашего внимания», – пояснил руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне.
IKEA предлагает одинаковый выбор товаров в магазинах по всему миру, но на каждом рынке в ассортименте есть также товары, которые важны именно в этой стране, и запас этих товаров на складе регулируется таким образом, чтобы товары были постоянно в наличии. «IKEA регулярно проводит в каждой стране опросы потребителей, чтобы лучше понять, как живут местные люди, о чем они мечтают, с какими проблемами сталкиваются. Мы заметили, что жители Эстонии любят натуральные материалы и спокойные тона», – рассказал Михайлов.
1. Кушетка HEMNES
Кушетка HEMNES выполняет четыре функции. Это одновременно кровать для одного человека, для двоих, диван и комод с несколькими ящиками. Такая функциональность особенно ценна в маленькой квартире. Простой и толковый дизайн гарантирует, что кушетка подойдёт практически к любому интерьеру.
2. Серия для спальни MALM
Все товары серии MALM созданы во вневременном стиле и выполнены так, чтобы они служили долго и подходили друг к другу. Так, вы можете при желании обставить всю спальню в одном стиле. Комоды MALM производятся разных размеров, чтобы каждый мог найти себе подходящий комод.
3. Офисный стул MARKUS
Когда вам удобно сидеть, это способствует эффективности работы и хорошему настроению. Стул MARKUS из серии офисных товаров IKEA протестирован для использования в профессиональном офисном помещении, таким образом, он отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности, прочности и стабильности. Стул можно регулировать так, чтобы он соответствовал потребностям человеческого тела любого типа, а встроенная в него опора для нижней части спины поддерживает спину в правильном положении. Пропускающая воздух сетка на спинке стула улучшает внешний вид стула и одновременно уменьшает вредное воздействие на среду, поскольку благодаря плоской форме стула и меньшей массе можно перевезти больше стульев за один раз.
4. Стол LACK
Команда дизайнеров, трудившаяся в ранние 80-е годы над созданием стола LACK, поставила себе цель изготовить стол, который легок, просто складывается, выглядит эстетично, а также чтобы он по возможности был по карману покупателям. Дизайнеры сделали открытие: применяя к столу ту же тактику, которую ранее применяли к дверям, можно изготавливать столы быстрее и дешевле. Теперь это один из самых продаваемых товаров IKEA по всему миру. И это благодаря дизайну и, естественно, приемлемой цене – в Эстонии он стоит сейчас всего 5,99 €.
5. Серия KALLAX
Серия KALLAX популярна благодаря своей простоте, приемлемой цене и гибкости. Изделия серии KALLAX можно использовать по одному или комбинировать между собой. Расположите свои вещи на полке так, чтобы все было на виду, или дополните разными принадлежностями, коробками и корзинами, чтобы убрать беспорядок с глаз долой. Знаете ли вы, что, как выяснилось из опроса IKEA о домашней жизни, царящий в доме беспорядок – это один из главных домашних источников стресса? В этом контексте именно KALLAX – идеальное решение. Благодаря простому дизайну кубиков KALLAX они действительно удобные и универсальные.
6. Письменный стол MICKE
Дизайнер Хенрик Пройц разработал серию MICKE с целью создания одного настоящего изделия мечты, которое было бы максимально функциональным, занимая при этом минимальное пространство. Все части имеют одинаковую глубину и высоту, чтобы каждый мог создать комбинацию мебели MICKE, подходящую именно ему. В письменном столе есть особое отверстие для проводов, чтобы они были на расстоянии вытянутой руки, при этом не раздражая глаз.
7. Игрушечная кухня DUKTIG
Мечта маленьких поваров и пекарей. Варочная панель плиты оснащена подсветкой, которую можно включать и выключать. Игрушечная кухня DUKTIG растет вместе с ребенком, поскольку ее ножки можно регулировать в 3-х положениях.
8. Кухни METOD
В течение десятилетий IKEA прислушивалась к людям по всему миру для того, чтобы разработать кухню, которая отвечала бы повседневным потребностям людей. Результатом долгой работы стали стильные, функциональные и прочные кухни, где люди с удовольствием проводят много часов. Чтобы удовлетворять разные потребности людей, была создана гибкая кухонная система, шкафы которой подходят всем и которую можно установить почти везде без разницы, большой или маленький у вас дом. Кухня METOD имеет 25-летнюю гарантию, а значит прослужит долго.
9. Стаканы POKAL
Стаканы классического дизайна POKAL можно найти во многих домах и кафе. В них можно наливать и холодные, и горячие напитки, к тому же такие стаканы производятся разного размера и разных цветов. Благодаря льготной цене в 0,49 € каждый может позволить себе такой.
10. Посуда OFTAST
OFTAST хорошо служит во многих кухнях по всему миру. Дизайнер Хенрик Пройц разработал посуду OFTAST с целью скомбинировать функциональность с очень льготной ценой – 0,59 €. Он придал тарелкам и мискам вневременную, функциональную и гармоничную форму, выбрал в качестве материала закаленное cтекло – тонкое, элегантное, но в то же время прочное.
Кроме того, в продуктовых магазинах IKEA в Швеции самый популярный товар – масло SMAKRIK. Фермеры, которые поставляют свою продукцию для производства масел SMAKRIK, следуют строгим экологическим инструкциям. Все рапсовые масла SMAKRIK отжимаются механически и фильтруются без использования химикатов.