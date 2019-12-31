Десять самых популярных товаров IKEA в Эстонии

«Большая часть популярных в Эстонии товаров - стол LACK, комод MALM, а также серия KALLAX и стаканы POKAL – это знаковые товары IKEA, которые постоянно занимают верхние строчки рейтинга продаж. Они популярны также и в других странах Балтии, и на прочих рынках», – сказал руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне Алексей Михайлов. В то же время на площадке планирования в пункте выдачи в Таллинне, где клиентам предлагаются индивидуальные консультации по планированию кухонных, гардеробных и прочих мебельных систем, самые популярные товары – кухни METOD и платяные шкафы серии PAX.

Михайлов добавил, что все перечисленные в списке товары – мультифункциональные и вневременные изделия, которые при этом по карману многим. «Приемлемая цена, хороший дизайн и высокое качество товаров – в центре нашего внимания», – пояснил руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне.

IKEA предлагает одинаковый выбор товаров в магазинах по всему миру, но на каждом рынке в ассортименте есть также товары, которые важны именно в этой стране, и запас этих товаров на складе регулируется таким образом, чтобы товары были постоянно в наличии. «IKEA регулярно проводит в каждой стране опросы потребителей, чтобы лучше понять, как живут местные люди, о чем они мечтают, с какими проблемами сталкиваются. Мы заметили, что жители Эстонии любят натуральные материалы и спокойные тона», – рассказал Михайлов.

1. Кушетка HEMNES

ФОТО: Ikea

Кушетка HEMNES выполняет четыре функции. Это одновременно кровать для одного человека, для двоих, диван и комод с несколькими ящиками. Такая функциональность особенно ценна в маленькой квартире. Простой и толковый дизайн гарантирует, что кушетка подойдёт практически к любому интерьеру.

2. Серия для спальни MALM

ФОТО: Ikea

Все товары серии MALM созданы во вневременном стиле и выполнены так, чтобы они служили долго и подходили друг к другу. Так, вы можете при желании обставить всю спальню в одном стиле. Комоды MALM производятся разных размеров, чтобы каждый мог найти себе подходящий комод.

3. Офисный стул MARKUS

ФОТО: Ikea

Когда вам удобно сидеть, это способствует эффективности работы и хорошему настроению. Стул MARKUS из серии офисных товаров IKEA протестирован для использования в профессиональном офисном помещении, таким образом, он отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности, прочности и стабильности. Стул можно регулировать так, чтобы он соответствовал потребностям человеческого тела любого типа, а встроенная в него опора для нижней части спины поддерживает спину в правильном положении. Пропускающая воздух сетка на спинке стула улучшает внешний вид стула и одновременно уменьшает вредное воздействие на среду, поскольку благодаря плоской форме стула и меньшей массе можно перевезти больше стульев за один раз.

4. Стол LACK

ФОТО: Ikea