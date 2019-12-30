Смотрите, какие поправки к закону вступят в силу в новом году

Министерство финансов представило итоговый обзор законодательных поправок в своей области, которые вступят в силу в 2020 году. Крупнейшие касаются Закона о подоходном налоге, где среди прочего будет устранено двойное налогообложение, вызванное предыдущими поправками. Например, в дальнейшем получившие в конце года пособия по рождению или усыновлению ребенка, а также компенсацию по сокращению смогут перенести ее на следующий год. То есть их не облагаемый налогом доход не уменьшится, и они не должны будут платить больше подоходного налога.
Кроме того, дополнительный необлагаемый доход на ребенка с третьего ребенка вырастет на 1200 евро, т.е. до 3048 евро в год.
Прислушались и к критике канцлера юстиции, поэтому поправки не уменьшат необлагаемый доход на ребенка, если ребенок в случае потери кормильца получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию.
На доход резидента, полученный из-за рубежа, в том числе на пенсию, будут установлены ставки списаний с облагаемого налогом дохода по сравнению с доходом, полученным в Эстонии. Списывать можно будет в полном объеме и в том случае, если большая часть дохода получена из-за рубежа.
Срок подачи декларации о доходах физического лица, нерезидента, договорного фондового управляющего инвестиционным фондом и фондом акционерного общества был продлен до 30 апреля, а срок уплаты подоходного налога и возврата – до 1 октября. Лимит выплаты авансовых платежей индивидуального предпринимателя был повышен с 64 до 300 евро. Не будет облагаться налогом в качестве спецльготы компенсация билетов на общественный транспорт, использующийся в качестве транспорта от дома до работы.
С помощью изменения гибридных несоответствий станет возможно избежать двойного налогообложения, возникшего при квалификации различных финансовых инструментов, платежей и отделений в разных странах или присвоении платежей между главной конторой и постоянным местом деятельности или между двумя и более постоянными местами деятельности одного и того же подразделения. Уплата подоходного налога при уходе касается эстонских предпринимателей, которые хотят вывести находящееся в Эстонии имущество в другое постоянное место деятельности в другой стране. Это действует и в обратной ситуации, когда с постоянного места деятельности в Эстонии (например, филиала или представительской конторы) выводят имущество в зарубежную главную контору. При выведении имущества необходимо уплатить подоходный налог на основании рыночной стоимости имущества.
Налоговая система
Также будет изменен Закон о налоговой системе. Например, Закон о налоговой системе и Закон о судах были дополнены в связи с приятием директивы о разрешении споров о двойном налогообложении. Был введен детальный порядок о применении и толковании налоговых соглашений между странами ЕС для разрешения споров о двойном налогообложении. Регуляция будет применяться лишь в случае упомянутых в налоговых соглашениях налогов на доход и капитал.
Из принятых в ноябре 2018 года поправок к Закону о налоговой системе и Закону о подоходном налоге 1 января следующего года вступят в силу поправки об освобождении от подоходного налога процентов по рассроченной налоговой задолженности и право Налогово-таможенного департамента в исключительных случаях задним числом уменьшать процент, удерживаемый с рассроченной налоговой задолженности со дня возникновения долга. Суммы процентов будут округляться со следующего года с точностью до 1 евро. Сейчас они округляются с точностью до цента.
Налог с оборота
Поправки к Закону о подоходном налоге подразумевают два новшества. Во-первых, будут упрощены правила налогообложения оборота для трансграничных товаров, если речь идет о запасах до востребования, т.е. товар по договоренности с покупателем доставляется на склад страны-члена в ожидании, пока покупатель не выкупит его со склада. Согласно упрощенному порядку, при вывозе запаса в другую страну (члена ЕС) до востребования у предпринимателя не возникает обязанности платить с него налог и отчитываться за него.
Сделка декларируется и налоговая обязанность возникает лишь в момент продажи товара покупателю в стране, где находится продавец. Во-вторых, устанавливаются единые правила при декларации цепных сделок, которые до сих пор весьма различались в зависимости от страны. Налоговая обязанность предприятий тем самым не изменится, скорее, это поможет избежать двойного налогообложения или отсутствия налогообложения в связи с различными порядками в разных странах.
Акцизы
Поправки к Закону об алкогольном, табачном, топливном и электроакцизе касаются как повышения табачного акциза, так и помощи мелким производителям пива с помощью акцизных льгот. А именно, в следующем году объем производства мелкого производителя пива будет увеличен с 6000 до 15 000 гектолитров, что означает для них акцизную ставку на 50% дешевле.
Ставка акциза на сигареты вырастет на 81,95% на 1000 сигарет плюс 30% от розничной цены, но не менее, чем на 138,65 евро на 1000 сигарет. В 2019 году акциз составлял 77,50 + 30% от цены, но не менее чем 125,27 евро на 1000 сигарет. Акциз на курительный табак вырастет с 82,99 евро в этом году до 89,63 евро за килограмм. Ставка акциза на природный газ, использующийся для отопления, вырастет до 79,14 евро за 1000 кубометров. Ставка акциза на сжиженный газ, использующийся для отопления, вырастет до 107,71 евро за 1000 кг.
Обмен информацией
Основная поправка к Закону об обмене информацией в области налогов касается обязанности оповещать о налоговых схемах. В следующем году в связи с директивой о налоговых схемах начнет применяться обмен информацией о налогообложении, банковских счетах и установлении подлинного выгодоприобретателя. Он будет применяться к таким трансграничным схемам, которые стали использовать с июня 2018 года. Прежде всего, схему обмена информацией разрабатывали налоговые консультанты. Информация будет отправляться в центральный регистр при Еврокомиссии, к нему будут иметь доступ все страны-члены, которых касается схема.
Судоходство
Поправки к Закону о подоходном налоге введут и особый налоговый режим для судоходства. Еврокомиссия дала Эстонии положительный ответ относительно госпомощи, в связи с чем предположительно 1 июля вступит в силу пакет законов о судоходстве, который предусматривает возможность использовать режим особого налогообложения для подоходного налога предприятия в отношении судов, отвечающим определенным требованиям (порядок тоннажа) и налогов на рабочую силу для членов экипажей. Налоговые льготы являются частью пакета оздоровительных мер, цель которых – повысить международную конкурентоспособность эстонского судоходства.
Ценные бумаги
Поправки к Закону о рынке ценных бумаг уточнили порядок предоставления информации потребителю при заключении кредитного договора относительно того, какой индекс содержит договор. В качестве примера, одним из таких индексов является Еврибор, используемый в процентной ставке по кредитам. Поправки уточняют, что если договор о потребительском кредите указывает на индекс, с помощью которого определяется, например, сумма, подлежащая уплате на основании договора, в предоставляемой потребителю информации должно указываться и точное название этого индекса, название администратора индекса и возможное влияние использования этого индекса на потребителя. Согласно прикладной статье о применении закона соответствующая информация должна быть вписана в договоры, заключенные 1 февраля 2020 года и позже.