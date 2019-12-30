Картина дня: итоги года, обзор законодательных поправок и отмена традиционной новогодней встречи президента и министров

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
ТОП-10 Rus.Postimees: вы действительно это читали
Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2019 год. Предлагаем вам вспомнить всё! Мы исключили из нашей подборки те статьи, которые читали в основном из-за рубежа, хотя приток заграничных пользователей иной раз увеличивает читаемость статьи во много раз. В эстонском же рейтинге как обычно лидируют происшествия; заметки, так или иначе связанные с Россией, и новости, сулящие читателям перспективу оказаться в материальном проигрыше. Читать далее...
Главные события 2019 года в Эстонии: топ-10 по версии Rus.Postimees
Портал Rus.Postimees предлагает вспомнить, каким был для жителей Эстонии уходящий Год Свиньи. Читать далее...
Спортивные итоги 2019 года от Rus.Postimees
Допинг и первое в истории Эстонии золото раллийного чемпионата мира, бан от ВАДА и лучшая команда мира - спортивная редакция Rus.Postimees подводит итоги 2019 года. Читать далее...
Смотрите, какие поправки к закону вступят в силу в новом году
Министерство финансов представило итоговый обзор законодательных поправок в своей области, которые вступят в силу в 2020 году. Крупнейшие касаются Закона о подоходном налоге, где среди прочего будет устранено двойное налогообложение, вызванное предыдущими поправками. Читать далее...
Отменена традиционная предновогодняя встреча президента и министров: впервые в истории
Помимо того, что премьер-министр не собирается посещать в феврале президентский прием, не состоялась и традиционная предновогодняя встреча министров и президента, поскольку «не удалось найти подходящее для всех время». Читать далее...
Премьер-министр Ратас: я никогда не держался за свое кресло
«Главное желание, которое движет мной на посту премьер-министра и главы правительства, это желание принести благо Эстонии и стоять за жителей страны. Я никогда не держался за свое кресло и не пытался к нему прорваться, но высшая власть избрала Рийгикогу, а в нем существует политическая конкуренция, и таким образом рождаются правительства и оппозиции. Если взять сегодняшнее правительство и коалицию, то одно большое произошедшее или происходящее изменение могло бы состоять в том, что все избранные в Рийгикогу партии могут в один момент оказаться и в оппозиции, и в коалиции», - заявил Юри Ратас в интервью Postimees, перевод которого можно прочитать здесь.
Финские СМИ: усилия эстонских предпринимателей приносят свои плоды
Финская государственная телерадиокомпания Yle пишет, что Эстонии удалось вернуть финских туристов усилиями местных предпринимателей. Кроме того, наша страна заполучила новую целевую группу – молодежь. Читать далее...
В Старом городе закрылся популярный бар-ресторан
Вчера, 29 декабря, в Старом городе в Таллинне закрылось популярное место для отдыха и проведения праздников Naganaga. Читать далее...
Взрыв гранаты на полигоне: офицер Сил обороны может отделаться условным тюремным сроком
В понедельник в Харьюском уездном суде прошли судебные прения в рамках процесса над офицером Сил обороны Райландом Каском, халатность которого, согласно обвинению, привела к тому, что под ногами солдата-срочника взорвалась граната. Прокурор потребовал приговорить Каска к условному тюремному заключению. Читать далее...
Одна из фабрик M.V.Wool AS хочет уберечь от сокращения 30 человек
По заверениям независимых лабораторий, 113 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Вихтерпалу, не содержат следов листерии. Предприятие желает возобновить работу фабрики. Читать далее...
Завтра на площади Вабадузе в Таллинне состоится большой новогодний праздник
31 декабря в 22:00 на площади Вабадузе начнется большой новогодний концерт, после которого с речью выступит президент Эстонии, прозвучит гимн и ровно в полночь можно будет увидеть традиционный салют. Читать далее...
У приехавшей из Украины в Эстонию женщины диагностировали корь
У приехавшей из Украины женщины в прошлую пятницу диагностировали корь, в связи с чем число случаев этого опасного заболевания в Эстонии с начала года выросло до 27. Читать далее...
По следам скандала: член правления антидопингового агентства обратился к Веэрпалу
Член правления Эстонского антидопингового агентства Хенн Валлимяэ призвал Андруса Веэрпалу, который несет наказание за нарушение антидопинговых правил, мыслить здраво и чувствовать границы того, что он может и не может делать, пишет Postimees. Читать далее...
Новый год принесет в Эстонию похолодание
Завтра погоду Эстонии будет определять удаляющийся в сторону России циклон. В его тылу усилится северо-западный ветер, который принесет нам с севера холод, и местами дождь сменится мокрым снегом, а вечером по востоку Эстонии также и снегом. В то же время, начиная с северо-запада, прояснится. В новогоднюю ночь ветер успокоится и станет холоднее. Читать далее...
Нового худрука «Современника» выбрали не из числа артистов театра
Приказом департамента культуры Москвы на должность нового художественного руководителя театра «Современник» назначен Виктор Рыжаков, являющийся худруком Театрального центра имени Мейерхольда. Читать далее...
Польский премьер обвинил Путина во лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин много раз лгал о Польше, всегда делая это сознательно. Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства. Читать далее...
Посол США в Польше ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше напомнила президенту РФ Владимиру Путину о том, что привело ко Второй мировой войне. "Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта", - написала Джорджетт Мосбахер в своем Twitter в понедельник, 30 декабря, на английском и польском языках. Читать далее...
На Донбассе состоялся первый за два года обмен пленными
Украинская сторона в рамках обмена передала Донецку и Луганску всех удерживаемых лиц. Они доставлены на территорию ДНР. Фото смотрите здесь.
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Читать далее...
Житель Ида-Вирумаа доверился лжеинвесторам и лишился более 5000 евро
Как сообщила Идаская префектура полиции, в пятницу, 27 декабря, 78-летний житель Кивиыли сообщил, что стал жертвой мошенников. Читать далее...
Оборот сделок на Таллиннской фондовой бирже за год упал на треть
На Таллиннской фондовой бирже за период с начала года по 27 декабря было совершено 68 172 сделки, совокупный оборот которых составил 148,27 млн евро, что на треть меньше прошлогоднего оборота в 221,9 млн евро. Читать далее...
Опубликовано видео задержания готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян
ФСБ России опубликовала видеозапись задержания двоих россиян, которые подозреваются в подготовке терактов во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Читать далее...
Проигнорировавший сигнал об остановке водитель Porsche устроил опасные гонки по улицам Таллинна
Как сообщил в соцсети Facebook Центр надзора за дорожным движением, 1 ноября в Таллинне ехавший по Таммсааре-теэ полицейский патруль заметил нарушителя, ехавшего во встречном направлении. Водителю подали сигнал остановиться, но он его проигнорировал и попытался скрыться от стражей правопорядка. Читать далее...
Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока - 2"
Швейцарская компания Allseas, ранее работавшая на проекте "Северный поток - 2", не планирует возобновлять строительство газопровода. Читать далее...
Эстонский креветочный король купил реку в Исландии
Эстонская фирма, занимающаяся ловлей креветок AS Reyktal, купила в Исландии участок реки, чтобы сдавать его в аренду для рыбной ловли. Читать далее...
Группа педагогов музыкальной школы: несправедливо, когда ставки зарплаты у всех одинаковые
В начале 2018 года городские власти Нарвы присоединили Кренгольмскую музыкальную школу и Нарвскую хоровую школу к Нарвской музыкальной школе. Во время реорганизации сократили часть работников, а оставшимся заметно подняли зарплаты. Но при этом серьезно подняли и нагрузку, а учителей с дипломами вузов и музыкальных училищ уравняли в зарплатах. Педагоги с более высоким уровнем образования считают это несправедливостью. Читать далее...
Галерея: на перекрестке около пярнуского магазина Maxima произошла тройная авария
Сегодня в 16:30 в Пярну на перекрестке Рижского шоссе и улицы Лайне произошла авария. Читать далее...
Дмитрий Линтер вошел в правление общественного движения "Донецкая республика"
Гражданин Эстонии Дмитрий Линтер стал заместителем главы исполнительного комитета общественного движения "Донецкая республика", организации, по сути единолично управляющей самопровозглашенным формированием на востоке Украины - ДНР. Читать далее...
Полиция устроила рейд в одном из регионов Эстонии
Сегодня в двух местах уезда Вирумаа полиция проверяла водителей на трезвость. В течение четырех часов были задержаны два нетрезвых водителя. Читать далее...