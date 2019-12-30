Картина дня: итоги года, обзор законодательных поправок и отмена традиционной новогодней встречи президента и министров

ТОП-10 Rus.Postimees: вы действительно это читали

Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2019 год. Предлагаем вам вспомнить всё! Мы исключили из нашей подборки те статьи, которые читали в основном из-за рубежа, хотя приток заграничных пользователей иной раз увеличивает читаемость статьи во много раз. В эстонском же рейтинге как обычно лидируют происшествия; заметки, так или иначе связанные с Россией, и новости, сулящие читателям перспективу оказаться в материальном проигрыше. Читать далее...

Главные события 2019 года в Эстонии: топ-10 по версии Rus.Postimees

Портал Rus.Postimees предлагает вспомнить, каким был для жителей Эстонии уходящий Год Свиньи. Читать далее...

Спортивные итоги 2019 года от Rus.Postimees

Допинг и первое в истории Эстонии золото раллийного чемпионата мира, бан от ВАДА и лучшая команда мира - спортивная редакция Rus.Postimees подводит итоги 2019 года. Читать далее...

Смотрите, какие поправки к закону вступят в силу в новом году

Министерство финансов представило итоговый обзор законодательных поправок в своей области, которые вступят в силу в 2020 году. Крупнейшие касаются Закона о подоходном налоге, где среди прочего будет устранено двойное налогообложение, вызванное предыдущими поправками. Читать далее...

Отменена традиционная предновогодняя встреча президента и министров: впервые в истории

Помимо того, что премьер-министр не собирается посещать в феврале президентский прием, не состоялась и традиционная предновогодняя встреча министров и президента, поскольку «не удалось найти подходящее для всех время». Читать далее...

Премьер-министр Ратас: я никогда не держался за свое кресло

«Главное желание, которое движет мной на посту премьер-министра и главы правительства, это желание принести благо Эстонии и стоять за жителей страны. Я никогда не держался за свое кресло и не пытался к нему прорваться, но высшая власть избрала Рийгикогу, а в нем существует политическая конкуренция, и таким образом рождаются правительства и оппозиции. Если взять сегодняшнее правительство и коалицию, то одно большое произошедшее или происходящее изменение могло бы состоять в том, что все избранные в Рийгикогу партии могут в один момент оказаться и в оппозиции, и в коалиции», - заявил Юри Ратас в интервью Postimees, перевод которого можно прочитать здесь.

Финские СМИ: усилия эстонских предпринимателей приносят свои плоды

Финская государственная телерадиокомпания Yle пишет, что Эстонии удалось вернуть финских туристов усилиями местных предпринимателей. Кроме того, наша страна заполучила новую целевую группу – молодежь. Читать далее...

В Старом городе закрылся популярный бар-ресторан

Вчера, 29 декабря, в Старом городе в Таллинне закрылось популярное место для отдыха и проведения праздников Naganaga. Читать далее...

Взрыв гранаты на полигоне: офицер Сил обороны может отделаться условным тюремным сроком