Картина дня: итоги года, обзор законодательных поправок и возвращение финнов в Эстонию

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
ТОП-10 Rus.Postimees: вы действительно это читали
Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2019 год. Предлагаем вам вспомнить всё! Мы исключили из нашей подборки те статьи, которые читали в основном из-за рубежа, хотя приток заграничных пользователей иной раз увеличивает читаемость статьи во много раз. В эстонском же рейтинге как обычно лидируют происшествия; заметки, так или иначе связанные с Россией, и новости, сулящие читателям перспективу оказаться в материальном проигрыше. Читать далее...
Главные события 2019 года в Эстонии: топ-10 по версии Rus.Postimees
Портал Rus.Postimees предлагает вспомнить, каким был для жителей Эстонии уходящий Год Свиньи. Читать далее...
Спортивные итоги 2019 года от Rus.Postimees
Допинг и первое в истории Эстонии золото раллийного чемпионата мира, бан от ВАДА и лучшая команда мира - спортивная редакция Rus.Postimees подводит итоги 2019 года. Читать далее...
Смотрите, какие поправки к закону вступят в силу в новом году
Министерство финансов представило итоговый обзор законодательных поправок в своей области, которые вступят в силу в 2020 году. Крупнейшие касаются Закона о подоходном налоге, где среди прочего будет устранено двойное налогообложение, вызванное предыдущими поправками. Читать далее...
Премьер-министр Ратас: я никогда не держался за свое кресло
«Главное желание, которое движет мной на посту премьер-министра и главы правительства, это желание принести благо Эстонии и стоять за жителей страны. Я никогда не держался за свое кресло и не пытался к нему прорваться, но высшая власть избрала Рийгикогу, а в нем существует политическая конкуренция, и таким образом рождаются правительства и оппозиции. Если взять сегодняшнее правительство и коалицию, то одно большое произошедшее или происходящее изменение могло бы состоять в том, что все избранные в Рийгикогу партии могут в один момент оказаться и в оппозиции, и в коалиции», - заявил Юри Ратас в интервью Postimees, перевод которого можно прочитать здесь.
Финские СМИ: усилия эстонских предпринимателей приносят свои плоды
Финская государственная телерадиокомпания Yle пишет, что Эстонии удалось вернуть финских туристов усилиями местных предпринимателей. Кроме того, наша страна заполучила новую целевую группу – молодежь. Читать далее...
В Старом городе закрылся популярный бар-ресторан
Вчера, 29 декабря, в Старом городе в Таллинне закрылось популярное место для отдыха и проведения праздников Naganaga. Читать далее...
Взрыв гранаты на полигоне: офицер Сил обороны может отделаться условным тюремным сроком
В понедельник в Харьюском уездном суде прошли судебные прения в рамках процесса над офицером Сил обороны Райландом Каском, халатность которого, согласно обвинению, привела к тому, что под ногами солдата-срочника взорвалась граната. Прокурор потребовал приговорить Каска к условному тюремному заключению. Читать далее...
Одна из фабрик M.V.Wool AS хочет уберечь от сокращения 30 человек
По заверениям независимых лабораторий, 113 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Вихтерпалу, не содержат следов листерии. Предприятие желает возобновить работу фабрики. Читать далее...
Завтра на площади Вабадузе в Таллинне состоится большой новогодний праздник
31 декабря в 22:00 на площади Вабадузе начнется большой новогодний концерт, после которого с речью выступит президент Эстонии, прозвучит гимн и ровно в полночь можно будет увидеть традиционный салют. Читать далее...
У приехавшей из Украины в Эстонию женщины диагностировали корь
У приехавшей из Украины женщины в прошлую пятницу диагностировали корь, в связи с чем число случаев этого опасного заболевания в Эстонии с начала года выросло до 27. Читать далее...
Отстраненный от лыжного спорта Андрус Веэрпалу попал в очередной скандал
Четыре года должен провести без лыжного спорта Андрус Веэрпалу, в отношении которого наложен запрет на профессию вследствие участия эстонского экс-спортсмена и тренера в допинговом скандале. Однако в эти выходные Веэрпалу посетил чемпионат Эстонии по лыжным гонкам, где соревновались его дети. Читать далее...
Новый год принесет в Эстонию похолодание
Завтра погоду Эстонии будет определять удаляющийся в сторону России циклон. В его тылу усилится северо-западный ветер, который принесет нам с севера холод, и местами дождь сменится мокрым снегом, а вечером по востоку Эстонии также и снегом. В то же время, начиная с северо-запада, прояснится. В новогоднюю ночь ветер успокоится и станет холоднее. Читать далее...
Нового худрука «Современника» выбрали не из числа артистов театра
Приказом департамента культуры Москвы на должность нового художественного руководителя театра «Современник» назначен Виктор Рыжаков, являющийся худруком Театрального центра имени Мейерхольда. Читать далее...
Польский премьер обвинил Путина во лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин много раз лгал о Польше, всегда делая это сознательно. Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства. Читать далее...
На Донбассе состоялся первый за два года обмен пленными
Украинская сторона в рамках обмена передала Донецку и Луганску всех удерживаемых лиц. Они доставлены на территорию ДНР. Фото смотрите здесь.
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Читать далее...