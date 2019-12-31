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  • Фото: на Сааремаа ждет покупателя необыкновенный объект для большой семьи

Фото: на Сааремаа ждет покупателя необыкновенный объект для большой семьи

Maja Saaremaal.

ФОТО: KV.EE

На Сааремаа всего за 299 000 евро продается четырехэтажный дом, передает портал Kodustiil.  

В трех километрах от Курессааре продается большой дом, о котором можно только мечтать - соединенный в одно целое парный дом общей площадью 469,7 м2, да еще стоящий на земельном участке практически в два гектара. 

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже этого чудесного дома находятся прихожая, гардеробная и гараж на четыре автомобиля. На следующем ярусе в пол-этажа - огромная и оформленная в средиземноморском стиле кухня. Еще пол-этажа вверх - и вы попадаете в гостиную, каминный зал, спальню, сауну, кладовки, подсобные помещения и туалет. На третьем этаже две спальни и просторная ванная. На четвертом этаже отделка пока не завершена, но подготовительные работы проведены. 

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Четырехэтажное жилище отапливается тепловым насосом воздух-вода. Также используется воздушно-тепловой насос и два камина: один в каминном зале - другой на кухне.  

Дом на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Если вас заинтересовало предложение, ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости KV.EE.

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