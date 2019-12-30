Россия наняла лучших адвокатов для спора с ВАДА в Спортивном арбитражном суде

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании исполкома ПКР.

"В понедельник члены исполкома ПКР по предложению комитета по законодательству ПКР утвердили юридическую компанию Bonnard Lawson Geneva для представления интересов ПКР в споре. Президенту ПКР Владимиру Лукину поручено сегодня подписать доверенность и уполномочить доктора Фабриса Роберта Тиссота и других адвокатов юридической компании Bonnard Lawson Geneva представлять интересы ПКР", - говорится в сообщении.

"Взаимодействие с Bonnard Lawson Geneva по представлению интересов Паралимпийского комитета России в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в споре между WADA и РУСАДА в CAS закреплено за рабочей группой ПКР по обеспечению выполнения критериев Международного паралимпийского комитета (IPC), действующих после восстановления членства ПКР (руководитель рабочей группы – председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков)", - добавляется в сообщении.

Как отмечается в релизе, Bonnard Lawson Geneva регулярно представляет спортсменов, клубы и спортивные федерации в спортивных спорах, в частности, в арбитражных разбирательствах в CAS в соответствии с кодексом об арбитраже, связанном со спортом.

Во вторник, 24 декабря, общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Исполком WADA вследствие этого отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью индивидуального допуска "чистых" спортсменов в нейтральном статусе. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома должно передать данный спор между сторонами в Спортивный арбитражный суд (CAS).