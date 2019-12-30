Отменена традиционная предновогодняя встреча президента и министров: впервые в истории

«В этом году действительно не будет общего предновогоднего обеда правительства и президента», – подтвердил советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ.

«К сожалению, не удалось найти подходящего для всех времени», – объяснил глава пресс-службы кабинета министров Урмас Сеавер.

По данным Postimees, президент Кальюлайд предлагала встречу, однако, как видно, времени не нашлось. Речь идет о давней традиции и в предыдущие два года премьер-министр Ратас посещал обед. Напомним, что еще в декабре прошлого года Ратас возглавлял коалицию центристов, социал-демократов и партии «Отечества».

Традиция совместных обедов или ужинов зародилась во время президентства Леннарта Мери и до сих пор встречи ни разу не отменялись, пишет Rus.ERR.