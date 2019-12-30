Пн, 30.12.2019
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Отменена традиционная предновогодняя встреча президента и министров: впервые в истории

Юри Ратас и Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Erik Prozes

Помимо того, что премьер-министр не собирается посещать в феврале президентский прием, не состоялась и традиционная предновогодняя встреча министров и президента, поскольку «не удалось найти подходящее для всех время», пишет Postimees.

«В этом году действительно не будет общего предновогоднего обеда правительства и президента», – подтвердил советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ.

«К сожалению, не удалось найти подходящего для всех времени», – объяснил глава пресс-службы кабинета министров Урмас Сеавер.

По данным Postimees, президент Кальюлайд предлагала встречу, однако, как видно, времени не нашлось. Речь идет о давней традиции и в предыдущие два года премьер-министр Ратас посещал обед. Напомним, что еще в декабре прошлого года Ратас возглавлял коалицию центристов, социал-демократов и партии «Отечества».

Традиция совместных обедов или ужинов зародилась во время президентства Леннарта Мери и до сих пор встречи ни разу не отменялись, пишет Rus.ERR.

Встреча в 2018 году.

ФОТО: Presidendi kantselei

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