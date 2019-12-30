Пн, 30.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Оборот сделок на Таллиннской фондовой бирже за год упал на треть

Таллиннская фондовая биржа.

ФОТО: Erik Prozes

На Таллиннской фондовой бирже за период с начала года по 27 декабря было совершено 68 172 сделки, совокупный оборот которых составил 148,27 млн евро, что на треть меньше прошлогоднего оборота в 221,9 млн евро.

Индекс OMXT, за прошлый год упавший более чем на 6 процентов, с начала этого года вырос на 9,62 процента до 1274,68 пункта.

В этом году самый высокий рост в Балтии зафиксирован на Вильнюсской бирже, где индекс OMXV вырос на 15,54 процента до 712,77 пункта, а оборот 44 428 сделок составил 92,23 млн евро.

На Рижской бирже индекс OMXR вырос на 10,74 процента до 1028,84 пункта, оборот 14 440 сделок составил 24,81 млн евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ