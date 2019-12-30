Оборот сделок на Таллиннской фондовой бирже за год упал на треть

На Таллиннской фондовой бирже за период с начала года по 27 декабря было совершено 68 172 сделки, совокупный оборот которых составил 148,27 млн евро, что на треть меньше прошлогоднего оборота в 221,9 млн евро.
Индекс OMXT, за прошлый год упавший более чем на 6 процентов, с начала этого года вырос на 9,62 процента до 1274,68 пункта.
В этом году самый высокий рост в Балтии зафиксирован на Вильнюсской бирже, где индекс OMXV вырос на 15,54 процента до 712,77 пункта, а оборот 44 428 сделок составил 92,23 млн евро.
На Рижской бирже индекс OMXR вырос на 10,74 процента до 1028,84 пункта, оборот 14 440 сделок составил 24,81 млн евро.