Топ-ляп от Rus.Postimees-2019: так косячим только мы!

1. Самая волшебная опечатка уходящего года появилась, правда, вовсе не у нас, а на братском «Лимоне», который, не моргнув глазом, сообщил, что президента Эстонии зовут Кермит Кальюлайд. С одной стороны, мы уважительно относимся к президенту, с другой, такого «Маппет-шоу», как в последнее время в нашей стране, мы давно не видели. Ни один автокорректор не поможет. А еще у нас однажды в статье фигурировал «конституционно издранный президент». Мы нечаянно, честное слово!

2. В еще менее выигрышной ситуации оказался министр социальных дел Танель Кийк, «повешение» которого, по мнению нашего редактора, было лишь вопросом времени. На самом деле, речь, конечно, шла о повышении, но, учитывая, как быстро меняются министры в этом правительстве, ход неожиданно прорвавшейся мысли, в общем, понятен.

3. Зарубежные новости тоже отличались редкостной содержательностью. Так, например, в статье про Брекзит редактор умудрился сделать аж две опечатки, причем обе говорящие: «Штоландия» и «все осложняет тот фак». Ну как бы действительно важно, ЧТО считает Шотландия о Брекзите (она-то как раз хочет остаться в Евросоюзе), но вот есть некоторые осложнения… И их иначе и не охарактеризуешь.

Лидер Шотландии Никола Стерджен не в восторге от Брекзита. ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

4. Вообще подсознательное периодически вылезает как нельзя колоритно. Так, например, легко можно понять переводчика, когда он печатает, что некий чиновник зарезервировал для нелюбимого руководителя Департамента культуры «лучший столик в заде». А как бы вы поступили с нелюбимым начальником?

5. А вот что мы имели в виду, когда писали в статье о провалившемся тендере на поставку бронемашин, что «в Министерстве обороны сало ясно», мы сами не поняли. Следует ли усматривать здесь намек на избыточное финансирование Минобороны или некий украинский подтекст? Додумайте, дорогие читатели, сами.

6. Обилие дурных новостей с наших дорог породило нечаянный неологизм «автомогиля», он просто обязан был рано или поздно у нас появиться.

7. Неоднократно мы писали в уходящем году и о разного рода мошенниках. Как они только не дурили головы доверчивым гражданам! В ассортименте были представлены интернет-мошенники, брачные аферисты, смуглолицые граждане с кастрюльками – всех и не упомнишь. Поэтому редактор был не слишком оптимистичен, поставив к очередной новости заголовок: ««Шит и меч» не спасет: жителей Эстонии предупреждают о мошенниках, обещающих вернуть потерянные деньги». Просто it happens.

ФОТО: скриншот

8. Частенько вызывали яркие эмоции у редакторов и новости спорта: то у нас происходил «чемпиомат по хоккею», то Контавейт в матче с китаянкой «сравняла счет по геям». Не сочтите за неполиткорректность, мы любим хоккей и спокойно относимся к меньшинствам.

9. В целом же год был настолько турбулентным и местами обескураживающим, что редакции пришлось зафиксировать «исчезноверие среды обитания» и печально констатировать: «мы вступили в постмордернистскую реальность». Остается посоветовать не терять лица, когда тебя бьют по морде.

10. Но самый прекрасный косяк, никак не связанный с опечатками, учинила наша коллега с «Красотки», которая, уходя в декрет, нечаянно позвала на отвальную в редакцию все 17 000 (на тот момент) наших подписчиков в Facebook. Подумаешь, группы перепутала, вам ведь было приятно?

До новых встреч в Новом году!