Опубликовано видео задержания готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян

ФСБ России опубликовала видеозапись задержания двоих россиян, которые подозреваются в подготовке терактов во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге, передает РБК.
На записи видно, как силовики задержали одного из мужчин в подъезде дома, а второго — на улице. Кроме того, на записи запечатлены обыски в квартире одного из них. В ходе обысков оперативники обнаружили там ножи. Отмечается, что оба мужчины признали свою вину, а один заявил, что дал клятву верности террористической группировке «Исламское государство».
Как сообщает «РИА Новости», ФСБ обнародовала еще одно видео, на котором показано, как один из мужчин приносит клятву верности «Исламскому государству». Слова клятвы он произносит на арабском языке, его лицо на видео закрыто.
ФСБ сообщила о задержании двух россиян, подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге 29 декабря. Утром 30 декабря спецслужба заявила, что оба дали признательные показания. В их отношении возбуждено уголовное дело.