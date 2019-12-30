Опубликовано видео задержания готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян

На записи видно, как силовики задержали одного из мужчин в подъезде дома, а второго — на улице. Кроме того, на записи запечатлены обыски в квартире одного из них. В ходе обысков оперативники обнаружили там ножи. Отмечается, что оба мужчины признали свою вину, а один заявил, что дал клятву верности террористической группировке «Исламское государство».