Флагманский смартфон Huawei без Google Play установил рекорд продаж

В сети появились данные о продажа последнего на сегодняшний день флагмана Huawei — Huawei Mate 30. Как ни странно, даже несмотря на дичайшее давление со стороны США, компании удалось продать огромное количество устройств.
Судя по имеющейся информации, Huawei Mate 30 на текущий момент продан в количестве около 12 млн единиц, при этом только за последний месяц было реализовано свыше 5 млн устройств, пишет Ferra. Учитывая, что смартфон не имеет поддержки как сервисов Google, так и, как следствие, магазина приложений Google Play, китайский техногигант смог сделать невозможное и заинтересовать покупателя смартфоном с достаточно урезанным функционалом.
Что интересно, изначально компания заявляла о планах продать 20 млн единиц устройства, но с учетом последних данных, вполне вероятно, что компания не только выполнит, но и перевыполнит собственные планы.