Флагманский смартфон Huawei без Google Play установил рекорд продаж

Судя по имеющейся информации, Huawei Mate 30 на текущий момент продан в количестве около 12 млн единиц, при этом только за последний месяц было реализовано свыше 5 млн устройств, пишет Ferra. Учитывая, что смартфон не имеет поддержки как сервисов Google, так и, как следствие, магазина приложений Google Play, китайский техногигант смог сделать невозможное и заинтересовать покупателя смартфоном с достаточно урезанным функционалом.

Что интересно, изначально компания заявляла о планах продать 20 млн единиц устройства, но с учетом последних данных, вполне вероятно, что компания не только выполнит, но и перевыполнит собственные планы.