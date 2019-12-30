Эстонский креветочный король купил реку в Исландии

Эстонская фирма, занимающаяся ловлей креветок AS Reyktal, купила в Исландии участок реки, чтобы сдавать его в аренду для рыбной ловли, пишет Postimees.
«В Эстонии ты являешься владельцем земли, и даже если река пролегает на твоем участке, вместе с рыбой она принадлежит государству», – объясняет руководитель Reyktal Мати Саревет. В Исландии же дела обстоят по-другому: там действуют законы, согласно которым водоем с рыбой может принадлежать частному лицу. То есть покупка водоема может рассматриваться как инвестиция и приносить доход владельцу.
Чтобы иметь возможность заработать, компания Reyktal в минувшем году приобрела 50-процентную долю в компании Akurholt ehf, которая владеет рекой в Исландии. О какой именно реке идет речь и насколько она длинная, Саревет не уточнил.
В Reyktal намерены сдавать отрезок реки в аренду. Рыбный туризм вместе с гидом — весьма распространенный и прибыльный бизнес в тех краях.