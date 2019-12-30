Эстонский креветочный король купил реку в Исландии

«В Эстонии ты являешься владельцем земли, и даже если река пролегает на твоем участке, вместе с рыбой она принадлежит государству», – объясняет руководитель Reyktal Мати Саревет. В Исландии же дела обстоят по-другому: там действуют законы, согласно которым водоем с рыбой может принадлежать частному лицу. То есть покупка водоема может рассматриваться как инвестиция и приносить доход владельцу.

Чтобы иметь возможность заработать, компания Reyktal в минувшем году приобрела 50-процентную долю в компании Akurholt ehf, которая владеет рекой в Исландии. О какой именно реке идет речь и насколько она длинная, Саревет не уточнил.