Пн, 30.12.2019
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Эстонский креветочный король купил реку в Исландии

Фото иллюстративное.

ФОТО: Wild Wonders of Europe / Carwardine

Эстонская фирма, занимающаяся ловлей креветок AS Reyktal, купила в Исландии участок реки, чтобы сдавать его в аренду для рыбной ловли, пишет Postimees.

«В Эстонии ты являешься владельцем земли, и даже если река пролегает на твоем участке, вместе с рыбой она принадлежит государству», – объясняет руководитель Reyktal Мати Саревет. В Исландии же дела обстоят по-другому: там действуют законы, согласно которым водоем с рыбой может принадлежать частному лицу. То есть покупка водоема может рассматриваться как инвестиция и приносить доход владельцу.

Чтобы иметь возможность заработать, компания Reyktal в минувшем году приобрела 50-процентную долю в компании Akurholt ehf, которая владеет рекой в Исландии. О какой именно реке идет речь и насколько она длинная, Саревет не уточнил.

В Reyktal намерены сдавать отрезок реки в аренду. Рыбный туризм вместе с гидом — весьма распространенный и прибыльный бизнес в тех краях.

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