Премьер-министр Юри Ратас записал новогоднее видеопоздравление в том числе и на русском языке. В нем он подчеркнул, что этот Новый год – особенный, а многое из того, о чем когда-то мечтали жители Эстонии, у нас уже появилось.

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