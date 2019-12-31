Rus.Postimees.eeЭстония«Желаю жителям Эстонии умения прощать»: Юри Ратас записал новогоднее поздравление по-русски 13 131 декабря 2019, 8:01Видео ⟩ «Желаю жителям Эстонии умения прощать»: Юри Ратас записал новогоднее поздравление по-русскиrus.postimees.ee ПоделитьсяПремьер-министр Юри Ратас записал новогоднее видеопоздравление в том числе и на русском языке. В нем он подчернул, что этот Новый год – особенный, а уже многое из того, о чем когда-то мечтали жители Эстонии, у нас уже появилось.Смотрите видео! 13 1новый годобращениепремьерпремьер-министр