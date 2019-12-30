Группа педагогов музыкальной школы: несправедливо, когда ставки зарплаты у всех одинаковые

В начале 2018 года городские власти Нарвы присоединили Кренгольмскую музыкальную школу и Нарвскую хоровую школу к Нарвской музыкальной школе. Во время реорганизации сократили часть работников, а оставшимся заметно подняли зарплаты. Но при этом серьезно подняли и нагрузку, а учителей с дипломами вузов и музыкальных училищ уравняли в зарплатах. Педагоги с более высоким уровнем образования считают это несправедливостью.
Зарплата после училища и после вуза - одинаковая
Одна из преподавателей Нарвской музыкальной школы, которая попросила не называть ее имени, объяснила:
“Если в общеобразовательной школе просто нет педагогов, которые имеют среднее образование, то в музыкальной школе часть педагогов имеет среднее-специальное образование - они окончили музыкальное училище, а часть педагогов имеет высшее образование - училище, плюс академия музыки, консерватория в прежние времена, институт культуры и, может быть, у кого-то пединститут. Такое образование состоит из двух частей - четыре года училища плюс пять лет - вуз. А ставки у всех одинаковые - что после училища, что после высшего образования”.
До объединения музыкальных школ, рассказала преподаватель, учителя с высшим образованием получали более высокую зарплату, а также имели меньшую нагрузку.
“Стали искать, как нам поднять зарплаты - а они были мизерными, если честно. До объединения были ставки даже пл 680 евро у концертмейстеров. Им подняли очень хорошо - до 1125 евро. Но при этом людей, которые имеют высшее образование, уравняли с людьми со средним образованием”.
Заведующая Отделом культуры Нарвской городской управы Виктория Лутус подтвердила, что действующий сейчас городской порядок оплаты труда педагогов действительно не делает различий по уровню образования. Учителя должны соответствовать квалификационным требованиям и для всех них установлена минимальная зарплата на ставку, поднять которую может только директор музыкальной школы - в индивидуальном порядке.
Чтобы повысить зарплату, повысили нагрузку
Первоначально, по словам преподавателя, сотрудникам обещали, что при равной зарплате у учителей с высшим образованием будет ниже рабочая нагрузка.
“Нагрузки были 22 часа в неделю, а после объединения - 27 часов, - рассказала преподаватель. - Что такое пять часов разницы? Это еще один рабочий день! Такие нагрузки - самые высокие в стране. Мы узнавали по другим эстонским городам - нигде нет нагрузки больше 24 часов в неделю”.
По словам преподавателя, общее рабочее время у сотрудников - 35 часов в неделю, в эти часы входит подготовка к урокам, различная дополнительная работа с детьми, концерты, заполнение документов и т.д. Но зарплата зависит от количества уроков, которые преподаватель провел в течение месяца.
Референт городского Отдела культуры Владислав Ильин не согласился с тем, что оплачивается только ведение уроков:
“Педагогам оплачивается вся выполняемая работа в соответствии с Законом о трудовом договоре. Если педагог работает на полную ставку (общее рабочее время составляет 35 часов в неделю), то его вознаграждение не может быть ниже установленного - 1125 евро в месяц. Если заработная плата педагога составляет меньшую сумму, то это означает лишь то, что педагог работает с частичной занятостью”.
Где зарплаты разные, а где - одинаковые?
Депутат нарвского горсобрания Сергей Горлач рассказал, что к нему также обращались несколько педагогов Нарвской музыкальной школы, которые жаловались на несправедливый порядок оплаты труда. Депутат Горлач отмечает, что уровень образования влияет на зарплату учителя и в общеобразовательных школах, и в детских садах, но почему-то не в музыкальной школе.
“Из-за этого у преподавателей нет мотивации самим учиться, поскольку после обучения зарплату в Нарве они будут получать такую же”, - добавляет депутат.
В нарвском Отделе культуры пояснили, что еще с 2014 года в общеобразовательных школах Эстонии при установлении минимальной зарплаты учителя не учитывается уровень его образования. А в детских садах с 2015 года уровень образования, наоборот, начали учитывать, и при этом государство стало софинансировать расходы города на зарплаты.
По словам Сергея Горлача, он поднимал в городском собрании вопрос дифференциации зарплат в музыкальной школе. Пока понимания коллег он не встретил, и в городском бюджете на 2020 год учтены такие же зарплаты в музыкальной школе, как и в уходящем году.
Зарплаты выросли, растет и стоимость обучения
В городских школах по интересам с 1 января заметно повышается плата за обучение. Так, в Нарвской музыкальной школе она составит для детей вместо 20 евро 25 евро в месяц, а для взрослых учащихся вырастет с 25 сразу до 110 евро - более, чем в четыре раза.
Как отмечал в декабре в интервью “Северному побережью” Владислав Ильин из городского Отдела культуры, плата за кружки и секции в Нарве всё равно остается одной из самых низких в Эстонии. Чиновник отметил также, что плата не повышалась с начала 2017 года, а за это время уровень зарплат педагогов в городских школах по интересам вырос на 64%.