Группа педагогов музыкальной школы: несправедливо, когда ставки зарплаты у всех одинаковые

Зарплата после училища и после вуза - одинаковая

Одна из преподавателей Нарвской музыкальной школы, которая попросила не называть ее имени, объяснила:

“Если в общеобразовательной школе просто нет педагогов, которые имеют среднее образование, то в музыкальной школе часть педагогов имеет среднее-специальное образование - они окончили музыкальное училище, а часть педагогов имеет высшее образование - училище, плюс академия музыки, консерватория в прежние времена, институт культуры и, может быть, у кого-то пединститут. Такое образование состоит из двух частей - четыре года училища плюс пять лет - вуз. А ставки у всех одинаковые - что после училища, что после высшего образования”.

До объединения музыкальных школ, рассказала преподаватель, учителя с высшим образованием получали более высокую зарплату, а также имели меньшую нагрузку.

“Стали искать, как нам поднять зарплаты - а они были мизерными, если честно. До объединения были ставки даже пл 680 евро у концертмейстеров. Им подняли очень хорошо - до 1125 евро. Но при этом людей, которые имеют высшее образование, уравняли с людьми со средним образованием”.

Заведующая Отделом культуры Нарвской городской управы Виктория Лутус подтвердила, что действующий сейчас городской порядок оплаты труда педагогов действительно не делает различий по уровню образования. Учителя должны соответствовать квалификационным требованиям и для всех них установлена минимальная зарплата на ставку, поднять которую может только директор музыкальной школы - в индивидуальном порядке.

Чтобы повысить зарплату, повысили нагрузку

Первоначально, по словам преподавателя, сотрудникам обещали, что при равной зарплате у учителей с высшим образованием будет ниже рабочая нагрузка.

“Нагрузки были 22 часа в неделю, а после объединения - 27 часов, - рассказала преподаватель. - Что такое пять часов разницы? Это еще один рабочий день! Такие нагрузки - самые высокие в стране. Мы узнавали по другим эстонским городам - нигде нет нагрузки больше 24 часов в неделю”.

По словам преподавателя, общее рабочее время у сотрудников - 35 часов в неделю, в эти часы входит подготовка к урокам, различная дополнительная работа с детьми, концерты, заполнение документов и т.д. Но зарплата зависит от количества уроков, которые преподаватель провел в течение месяца.

Референт городского Отдела культуры Владислав Ильин не согласился с тем, что оплачивается только ведение уроков:

“Педагогам оплачивается вся выполняемая работа в соответствии с Законом о трудовом договоре. Если педагог работает на полную ставку (общее рабочее время составляет 35 часов в неделю), то его вознаграждение не может быть ниже установленного - 1125 евро в месяц. Если заработная плата педагога составляет меньшую сумму, то это означает лишь то, что педагог работает с частичной занятостью”.

Где зарплаты разные, а где - одинаковые?