Жители Эстонии по уровню счастья совсем немного не дотягивают до жителей Швеции

Жители остальных стран северной Европы также высоко оценили уровень своего личного счастья.

Самый высокий показатель счастья жителей у Финляндии – 74 пункта, за ней следуют Дания с 73 пунктами, Швеция с 71 пунктом, Эстония и Латвия с 70 пунктами и Норвегия с 68 пунктами. В Германии и российском городе Санкт-Петербурге индекс счастья жителей составил 66 из 100 пунктов.

Эмоциональное благополучие считают самым важным источником счастья 23% жителей Латвии. В Дании такого же мнения придерживаются 42% респондентов, в Финляндии – 37%, в Норвегии – 30%, в Санкт-Петербурге – 22%, а в Эстонии – 20%.

В качестве второго по важности источника счастья большинство жителей Латвии – 20% – упомянули хорошую экономическую ситуацию. Хорошее здоровье наиболее важным источником счастья посчитали только 9% опрошенных.

В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, такого же мнения придерживаются жители Швеции, Норвегии и Финляндии. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), а в Германии здоровье (20%).