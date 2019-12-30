Жители Эстонии по уровню счастья совсем немного не дотягивают до жителей Швеции

Индекс счастья жителей Эстонии составляет 70 пунктов из 100, свидетельствуют результаты международного исследования "Индекс счастья", проведенного девелопером недвижимости Bonava и исследовательским агентством Cliente.
Жители остальных стран северной Европы также высоко оценили уровень своего личного счастья.
Самый высокий показатель счастья жителей у Финляндии – 74 пункта, за ней следуют Дания с 73 пунктами, Швеция с 71 пунктом, Эстония и Латвия с 70 пунктами и Норвегия с 68 пунктами. В Германии и российском городе Санкт-Петербурге индекс счастья жителей составил 66 из 100 пунктов.
Эмоциональное благополучие считают самым важным источником счастья 23% жителей Латвии. В Дании такого же мнения придерживаются 42% респондентов, в Финляндии – 37%, в Норвегии – 30%, в Санкт-Петербурге – 22%, а в Эстонии – 20%.
В качестве второго по важности источника счастья большинство жителей Латвии – 20% – упомянули хорошую экономическую ситуацию. Хорошее здоровье наиболее важным источником счастья посчитали только 9% опрошенных.
В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, такого же мнения придерживаются жители Швеции, Норвегии и Финляндии. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), а в Германии здоровье (20%).
Опрос "Индекс счастья" был проведен в этом году в восьми странах - Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, России (в Санкт-Петербурге), Эстонии и Латвии. В общей сложности было опрошено 8 582 человека (около 1000 в каждой стране).