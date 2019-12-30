Министерство экономики и коммуникаций просит Нарву вернуть сэкономленные деньги

Городская управа Нарвы за счет госсредств обновила пешеходные переходы на проспектах Кангеласте и Выйду и на Кренгольмской улице. В результате проведенного тендера город сэкономил почти 32 000 евро. Министерство просит вернуть ему сэкономленные деньги, передает Rus.ERR.
Канцлер министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман поблагодарил горуправу Нарвы за отзыв и напомнил, что средства были целевыми и использовать их на других объектах нельзя.
"Вы сообщили нам, что строительные работы были завершены, и что с учетом 11% процента самофинансирования, указанного в заявке, у вас осталась сумма в размере 31 717,83 евро, - говорится в письме канцлера.