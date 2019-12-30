Министерство экономики и коммуникаций просит Нарву вернуть сэкономленные деньги

Канцлер министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман поблагодарил горуправу Нарвы за отзыв и напомнил, что средства были целевыми и использовать их на других объектах нельзя.

"Вы сообщили нам, что строительные работы были завершены, и что с учетом 11% процента самофинансирования, указанного в заявке, у вас осталась сумма в размере 31 717,83 евро, - говорится в письме канцлера.