По следам скандала: член правления антидопингового агентства обратился к Веэрпалу

В субботу на лыжном стадионе Техванди состоялся чемпионат Эстонии по лыжным гонкам. Несмотря на наказание, Веэрпалу болел за своих детей и держал в руках лыжные палки.

Статья 2.10 Кодекса WADA запрещает спортсмену связываться с лицом, подлежащим дисквалификации. Исходя из этого, Веэрпалу не следует давать указания или помогать детям, занимаются этим видом спорта, поскольку в худшем случае наказать за это могут именно их.

В интервью радио Kuku Валлимяэ сказал, что Веэрпалу был выдан запрет на соревнования Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Таким образом\ запрет распространяется на гонки под эгидой FIS и местной федерации лыжного спорта. Цель антидопингового агенства Эстонии - проверить наличие возможных нарушений правил, собрать информацию о них и направить в FIS. «Если FIS говорит, что вы должны продолжить рассмотрение дела сами, у нас есть дисциплинарный комитет EOK», - сказал Валлимяэ.