По следам скандала: член правления антидопингового агентства обратился к Веэрпалу

Член правления Эстонского антидопингового агентства Хенн Валлимяэ призвал Андруса Веэрпалу, который несет наказание за нарушение антидопинговых правил, мыслить здраво и чувствовать границы того, что он может и не может делать, пишет Postimees.
В субботу на лыжном стадионе Техванди состоялся чемпионат Эстонии по лыжным гонкам. Несмотря на наказание, Веэрпалу болел за своих детей и держал в руках лыжные палки.
Статья 2.10 Кодекса WADA запрещает спортсмену связываться с лицом, подлежащим дисквалификации. Исходя из этого, Веэрпалу не следует давать указания или помогать детям, занимаются этим видом спорта, поскольку в худшем случае наказать за это могут именно их.
В интервью радио Kuku Валлимяэ сказал, что Веэрпалу был выдан запрет на соревнования Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Таким образом\ запрет распространяется на гонки под эгидой FIS и местной федерации лыжного спорта. Цель антидопингового агенства Эстонии - проверить наличие возможных нарушений правил, собрать информацию о них и направить в FIS. «Если FIS говорит, что вы должны продолжить рассмотрение дела сами, у нас есть дисциплинарный комитет EOK», - сказал Валлимяэ.
Валлимяэ воспользовался возможностью и призвал Веэрпалу подумать о том, что он может делать и чего не может. «Лучше всего для нас и для лыжников, если Андрус проявит здравый смысл и попытается почувствовать эту границу сам. Никому не нравится преследовать и собирать доказательства. Призываю его к здравомыслию и к тому, чтобы он почувствовал, где находится грань между родителем и вспомогательным персоналом. Эту границу, может быть, сложно провести, но мы можем помочь ему в этом», - сказал он.