Галерея: на перекрестке около магазина Maxima произошла тройная авария

Сегодня в 16:30 в Пярну на перекрестке Рижского шоссе и улицы Лайне произошла авария, передает Pärnu Postimees.
Автомобили Mercedes-Benz, Audi и Ford столкнулись рядом с магазином Maxima на перекрестке со светофором.
По словам старшего пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, люди в ходе аварии не пострадали, водители были трезвы.
Участники аварии получили от дорожного патруля бланки для оформления дорожно-транспортного происшествия, дальше случаем занимается дорожное страхование.
На городском движении авария не сказалась.