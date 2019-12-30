Пн, 30.12.2019
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  • Галерея: на перекрестке около пярнуского магазина Maxima произошла тройная авария

Галерея: на перекрестке около пярнуского магазина Maxima произошла тройная авария

Сегодня в 16:30 в Пярну на перекрестке Рижского шоссе и улицы Лайне произошла авария, передает Pärnu Postimees.

Автомобили Mercedes-Benz, Audi и Ford столкнулись рядом с магазином Maxima на перекрестке со светофором.

По словам старшего пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, люди в ходе аварии не пострадали, водители были трезвы.

Участники аварии получили от дорожного патруля бланки для оформления дорожно-транспортного происшествия, дальше случаем занимается дорожное страхование.

На городском движении авария не сказалась.

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