Пн, 30.12.2019
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В Пыхья-Таллинне установят контейнеры для утилизации елок

Вывоз елки.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Управа Пыхья-Таллинна просит жителей района принести после праздников свои елки в пункты утилизации.

Всего будет установлено пять контейнеров для утилизации елок: у входа в Коплиский кладбищенский парк со стороны ул. Копли, возле центра культуры «Сальме», возле остановки «Эрика» на ул. Теэстузе и возле магазина «Сельвер» на ул. Сыле (два контейнера). Кампания по сбору елок начнется 3 января и завершится 23 января.

Управа Пыхья-Таллинна напоминает, что в контейнеры можно класть только елки. Не разрешается выбрасывать вместе с елками другой мусор, включая пластиковую упаковку, используемую для перевозки елок. Также не следует бросать елки возле контейнеров. 

«Просим всех пыхья-таллиннцев принести свои елки в пункты приема. При этом просим обратить внимание на то, чтобы вместе с елками в контейнеры не попали, например, украшения», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. 

Кульминацией кампании по сбору елок станет приуроченное к началу года металлической крысы огненное шоу, которое пройдёт 25 января на площадке между Лётной гаванью и портовым городком Ноблесснери.

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