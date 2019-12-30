Дмитрий Линтер вошел в правление общественного движения "Донецкая республика"

В августе на сайте организации была опубликована новость, где Линтер был представлен, как исполнительный директор Российского военно-исторического общества Символизм и патриотическое воспитание.

В разделе новостей организации в конце ноября его должность была записана как заместитель руководителя Центрального исполкома ОД "ДР" (общественное движение Донецкая республика) по организационной работе.

На личной странице Facebook Дмитрия Линтера не сообщается место его работы, однако есть фотографии датированные 21 ноября с собрания актива и руководства общественной организации ДР, которое проходило в конференц-зале отеля Shakhtar Plaza. Там собрались, все руководители городов и районов ДНР, в президиуме вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и премьер-министром Александром Ананченко сидел и Дмитрий Линтер.