Грета Тунберг. ФОТО: J.J. GUILLEN/EPA

Отцу экоактивистки Греты Тунберг не нравится, что его дочь стала одной из самых известных фигур в борьбе с глобальным изменением климата.

Сванте Тунберг считает, что ей не следовало прогуливать школьные занятия, чтобы участвовать в акциях протеста.

По его словам, Грета ощущает себя намного счастливее, став активистом, но ее расстраивает ненависть недоброжелателей.

Пугающие симптомы

В интервью Би-би-си он сказал, что его дочь три или четыре года жила в депрессии. "Она перестала разговаривать… перестала ходить в школу", - отметил он.

Тунберг рассказал, что в какой-то момент Грета начала отказываться от еды, и это стало кошмаром для отца.

Тогда Сванте Тунберг решил, что нужно что-то менять, и начал проводить больше времени с Гретой и ее младшей сестрой Беатой.

Мать девочек, оперная певица и бывшая участница конкурса "Евровидение" Малена Эрнман, отказалась от выступлений и тоже начала проводить больше времени с семьей.

Родители обратились за помощью к врачам. Четыре года назад Грете диагностировали синдром Аспергера.

Новый смысл

Члены семьи заинтересовались проблемами защиты окружающей среды, а для Греты идея борьбы за экологию начала приобретать все больший смысл.

При этом она называла лицемерами своих родителей, приверженных правозащитной деятельности.

"Грета сказала, права каких людей вы отстаиваете, если для вас вопрос климата не такой насущный?" - рассказал Тунберг.

Экоактивизм ради дочери

Родители Греты решили поменять привычки, чтобы сократить свое негативное воздействие на природу.

Например, ее мать перестала летать на самолетах, а отец стал веганом. Девочку эти изменения буквально окрылили, отметил Тунберг.

Он пересек океан на парусной яхте вместе с дочерью, которая приняла участие в саммитах ООН по климату в Нью-Йорке и Мадриде.

Грета отказалась от перелетов, поскольку самолеты выделяют большое количество углекислого газа.

"Я все это делал, и я знал, что это правильно… Но я делал это не из соображений сохранения климата, я делал это, чтобы спасти своего ребенка", - признался Тунберг.

"У меня две дочери, и, откровенно говоря, они самое ценное, что у меня есть. Я хочу, чтобы они были счастливы", - добавил он.

Он сказал, что благодаря своему увлечению экоактивизмом Грета изменилась и стала очень счастлива.

"Вы, возможно, считаете ее необычной, потому что она особенная и знаменитая, и т.д. Но для меня она теперь стала обычным ребенком - она может делать все, что делают другие. Она пританцовывает, много смеется, нам весело вместе. Сейчас ей очень хорошо", - рассказал он.

После того, как Грета прогуляла школу ради акции протеста, видео с которой стало вирусным в интернете, у нее появилось много недоброжелателей, которые не хотят менять свои привычки ради спасения окружающей среды, объяснил Тунберг.

Вернуться в школу

Ранее девочка рассказывала, что ее критикуют за внешность, одежду, поведение и отличие от других.

Ее отец сказал, что его особенно беспокоят фейковые новости, а также все то, что люди пытаются сфабриковать о ней, результатом чего становится ненависть.

Но он добавил, что его дочь воспринимает критику очень хорошо.

"Честно говоря, я не знаю, как у нее получается, но она часто смеется. Ей все это кажется забавным", - говорит он.

Тунберг надеется, что в будущем внимание к его семье пойдет на убыль. По его мнению, Грета хочет вернуться в школу.

Он добавил, что, поскольку Грете скоро исполнится 17 лет, ему больше не придется сопровождать ее в путешествиях.