Полиция устроила рейд в одном из регионов Эстонии

Руководитель патрульной службы Раквереского полицейского участка Тауно Лемпу сказал, что сегодня в ходе рейда в алкометр дунули 732 водителя. "Перед тем, как садиться за руль, каждый водитель должен убедиться, что его состояние здоровья это позволяет. Если проверить это невозможно, то лучше отказаться от управления транспортным средством. Поэтому хочу поблагодарить всех тех водителей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих сограждан и приступают к управлению транспортным средством трезвыми", - сказал полицейский.