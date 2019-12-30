В должность вице-канцлера МИД по вопросам Европы вступит Мярт Вольмер

«В Европе у Эстонии самые интенсивные международные отношения, большинство наших друзей и союзников, а также львиная доля торговых связей. Это нужно сохранять и развивать, - сказал Вольмер, по словам которого большинство посольств Эстонии также находятся в Европе. - Европейский Союз - это очень большая часть нашей повседневной жизни, и в интересах Эстонии содействовать сохранению единства Европы и расширению сотрудничества и сплоченности».

По словам Вольмера, скоро предстоит принять новый долгосрочный бюджет ЕС, необходимо продвигаться вперед в политике расширения и отстаивать интересы Эстонии в переговорах о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Министр Урмас Рейнсалу назвал Вольмера опытным дипломатом, который умеет защищать интересы Эстонии в институтах ЕС. «Опыт работы в Копенгагене, Анкаре, Санкт-Петербурге и Вене, а также в Таллинне в аппарате МИД, безусловно, дал сильную подготовку для работы вице-канцлером», - сказал министр.