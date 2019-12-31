Киев и Москва достигли соглашения по транзиту газа

Российская энергетическая компания "Газпром" и украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" в понедельник, 30 декабря, согласовали вопрос транзита природного газа после 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома". Соответствующие документы были подписаны после четырех дней переговоров в Вене.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил заключение сделки. По его словам, Украина получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете на евро - 6,26 млрд) за пять лет действия соглашения. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

"Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние Украины! Минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, в заключенном договоре содержится выгодное для Украины условие "качай или плати". "Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России принципом "бери или плати", - написал Витренко в Facebook.

20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Двустороннее пакетное соглашение, в частности, предусматривает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Стороны также договорились с 1 января обнулить взаимные претензии.

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