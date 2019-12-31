Спортивные журналисты выбрали команду и игрока года

Английский клуб «Ливерпуль», одержавший победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, получил 908 голосов (30,21%).

Вторую позицию заняла женская сборная США, выигравшая ЧМ-2019. Футболистки заработали 538 голосов (17,90%).

На третьем месте расположилась сборная ЮАР по регби. За них отдали 434 голоса (14,44%).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал 394 голоса (13,11%). В этом сезоне аргентинец в шестой раз получил «Золотой мяч».

Второе место занял кенийский бегун Элиуд Кипчоге. За него отдали 361 голоса (12,01%).

Третьим стал теннисист Рафаэль Надаль, который получил 282 голоса (9,38%).

На четвертом месте расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На его счету 240 голосов (7,98%).