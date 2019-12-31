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Спортивные журналисты выбрали команду и игрока года

2019 год для "Ливерпуля" сложился сверхудачно.

ФОТО: Spp Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучшую команду и лучшего игрока 2019 года, передает Sports.ru.

Английский клуб «Ливерпуль», одержавший победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, получил 908 голосов (30,21%).

Вторую позицию заняла женская сборная США, выигравшая ЧМ-2019. Футболистки заработали 538 голосов (17,90%).

На третьем месте расположилась сборная ЮАР по регби. За них отдали 434 голоса (14,44%).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал 394 голоса (13,11%). В этом сезоне аргентинец в шестой раз получил «Золотой мяч».

Второе место занял кенийский бегун Элиуд Кипчоге. За него отдали 361 голоса (12,01%).

Третьим стал теннисист Рафаэль Надаль, который получил 282 голоса (9,38%).

На четвертом месте расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На его счету 240 голосов (7,98%).

На шестой строчке оказался защитника «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. За него проголосовали 159 человек (5,29%).

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