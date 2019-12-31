Вт, 31.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
До начала Нового года осталось
Желает:
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин едет на матч всех звезд

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин едет на матч всех звезд

Евгений Малкин.

ФОТО: ELSA/AFP

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью был сыгран единственный матч регулярного первенства - "Питтсбург" обыграл "Оттаву" 5:2.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). 

Россиянин набрал 3 (2+1) очка, продлив результативную серию до 9 матчей. 

В его активе стало 38 (11+27) очков в 26 матчах сезона. 

Всего Малкин провел на льду 17 минут 52 секунды (0:13 – в меньшинстве, полезность «+2») и нанес 5 бросков в створ. Также сделал 1 блок-шот, статистика потерь и перехватов – 1:2. Эффективность на вбрасываниях – 45% (выиграл 10 попыток из 22). 

Кроме того, набрал 4 минуты штрафа за два удаления. Одно из них – за стычку с форвардом Жаном-Кристофом Боденом. 

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выбран на Матч звезд НХЛ, сообщает официальный твиттер клуба.

Россиянин впервые примет участие в звездном уикенде.

Панарин проводит первый сезон в составе команды из Нью-Йорка. В 38 матчах он набрал 51 (21+30) очко.

Матч звезд НХЛ-2020 состоится в Сент-Луисе 25 января.

Ранее Александр Овечкин отказался от участия в звездном уик-энде -

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ