Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин едет на матч всех звезд

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2).

Россиянин набрал 3 (2+1) очка, продлив результативную серию до 9 матчей.

В его активе стало 38 (11+27) очков в 26 матчах сезона.

Всего Малкин провел на льду 17 минут 52 секунды (0:13 – в меньшинстве, полезность «+2») и нанес 5 бросков в створ. Также сделал 1 блок-шот, статистика потерь и перехватов – 1:2. Эффективность на вбрасываниях – 45% (выиграл 10 попыток из 22).

Кроме того, набрал 4 минуты штрафа за два удаления. Одно из них – за стычку с форвардом Жаном-Кристофом Боденом.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выбран на Матч звезд НХЛ, сообщает официальный твиттер клуба.

Россиянин впервые примет участие в звездном уикенде.

Панарин проводит первый сезон в составе команды из Нью-Йорка. В 38 матчах он набрал 51 (21+30) очко.

Матч звезд НХЛ-2020 состоится в Сент-Луисе 25 января.