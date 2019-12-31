Вт, 31.12.2019
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Хельме по-прежнему хочет снизить акциз на топливо

Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

На переговорах по стратегии государственного бюджета министр финансов Мартин Хельме собирается выступить с планом по снижению акцизной ставки на дизельное топливо, пишет Rus.ERR.

"На переговоры по бюджетной стратегии я пойду с твердым намерением снизить акциз на дизельное топливо", – сказал Хельме новостному порталу ERR.

По его словам, аргументы будут такими же, как и при снижении акциза на алкоголь. "Это приведет к росту внутреннего потребления, и за счет этого будет сбалансирован ущерб от снижения налога. Но мера будет иметь большое влияние на цены, трудовую занятость и связанные с ней налоги на рабочую силу", – прокомментировал свои намерения министр финансов.

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