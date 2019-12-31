Хельме по-прежнему хочет снизить акциз на топливо

По его словам, аргументы будут такими же, как и при снижении акциза на алкоголь. "Это приведет к росту внутреннего потребления, и за счет этого будет сбалансирован ущерб от снижения налога. Но мера будет иметь большое влияние на цены, трудовую занятость и связанные с ней налоги на рабочую силу", – прокомментировал свои намерения министр финансов.