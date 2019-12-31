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Туристы из России хлынули в Таллинн в преддверии Нового года

Российские туристы в Таллинне.

ФОТО: Sander Ilvest

В преддверии Нового года поезда из Москвы приходят в Таллинн полные пассажиров, сообщает Rus.ERR.

В понедельник, 30 декабря,  в вагонах не было свободных мест, а из-за большого наплыва туристов из Москвы в Таллинн был отправлен даже дополнительный состав. Причина поездки у каждого своя: кто-то хочет повидать родственников, кто-то - друзей, кто-то просто хочет открыть для себя средневековый Таллинн, есть также и те, кто хочет поехать за границу на каникулы и впервые выбрал Эстонию.

Большинство гостей приезжают из Санкт-Петербурга, а также из Москвы и ее окрестностей.

Самый большой наплыв туристов из России ожидается до 5-6 января.

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