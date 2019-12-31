Туристы из России хлынули в Таллинн в преддверии Нового года

В понедельник, 30 декабря, в вагонах не было свободных мест, а из-за большого наплыва туристов из Москвы в Таллинн был отправлен даже дополнительный состав. Причина поездки у каждого своя: кто-то хочет повидать родственников, кто-то - друзей, кто-то просто хочет открыть для себя средневековый Таллинн, есть также и те, кто хочет поехать за границу на каникулы и впервые выбрал Эстонию.