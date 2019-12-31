Проигравший конкуренцию Луке Модричу колумбийский талант может реанимировать карьеру в Англии

По информации Sports.ru, хавбек в первой половине сезона не впечатлил главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана и президента «бланкос» Флорентино Переса. «Реал» рассматривает вариант с продажей Хамеса и готов принять убедительное предложение, если оно поступит.

В качестве основного претендента на игрока называется «Эвертон». «Ирисок» этой зимой возглавил тренер Карло Анчелотти. Итальянец ранее уже работал с Родригесом в «Реале» и «Баварии».

«Эвертон» готовится предложить порядка 50 миллионов евро за полузащитника.

Информацию о заинтересованности «ирисок» подтверждает журналист Николо Скира. По данным итальянца, «Эвертон» ведет переговоры с «Реалом» и агентом Жорже Мендешем. Мерсисайдский клуб всерьез заинтересован в Хамесе. Анчелотти хочет видеть его в своей команде. «Реал» в лице Переса просит за Родригеса 42 миллиона евро.