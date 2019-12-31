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В Нарве стартует бесплатная стерилизация кошек и кастрация котов

Кошка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Patrick Lienin/PantherMedia / Patrick Lienin

Со 2 января 2020 года в Нарве владельцы котов и кошек смогут бесплатно стерилизовать и кастрировать как домашних, так и бездомных животных, с целью предотвращения появления нежелательного потомства и уменьшения количества бездомных животных на административной территории города Нарвы.

По результатам поставки на осуществление этой акции Нарвская городская управа заключила договор с ветеринарной клиникой OÜ Linnafauna Zoovetkeskus.

Нарвитяне могут привести на операцию кошку, предварительно записавшись по телефону 56 93 40 81 с 10:00 до 17:00 в будние дни. Ветеринарная клиника просит для записи на операцию присылать сообщение по указанному номеру телефона с указанием подходящего дня и времени операции.

Ветеринарная клиника находится по адресу А. Тийманни, 13.

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