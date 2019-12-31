Дортмундская "Боруссия" готова провернуть стомиллионный трансфер

По информации The Times, дортмундский клуб будет готов летом рассмотреть предложения о трансфере хавбека. На позицию «Боруссии» по этому вопросу повлиял недавний переход нападающего Эрлинга Холанда в рурскую команду.

Контракт Санчо рассчитан до лета 2022 года. В дортмундском клубе знают, что у игрока есть интерес к возвращению в свою родную страну – Англию.