Вт, 31.12.2019
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Дортмундская "Боруссия" готова провернуть стомиллионный трансфер

Джейдон Санчо

ФОТО: Oliver Zimmermann via www.imago-images.de/imago images/foto2press

Атакующий полузащитник Джейдон Санчо может покинуть «Боруссию» по окончании сезона.

По информации The Times, дортмундский клуб будет готов летом рассмотреть предложения о трансфере хавбека. На позицию «Боруссии» по этому вопросу повлиял недавний переход нападающего Эрлинга Холанда в рурскую команду.

Контракт Санчо рассчитан до лета 2022 года. В дортмундском клубе знают, что у игрока есть интерес к возвращению в свою родную страну – Англию.

Как отмечается, «Боруссия» будет пытаться получить за Санчо более 100 миллионов фунтов. В качестве потенциального покупателя называется «Манчестер Юнайтед».

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