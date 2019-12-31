Пожар в многоквартирном доме чуть не закончился трагедией

В Ида-Вирумаа в понедельник вечером пожар угрожал жизни человека.
В 22.28 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома на улице Вир в поселке Пюсси волости Люганузе — там загорелся мусор на полу кухни сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.
Из задымленной кухни спасатели эвакуировали мужчину и передали его медикам скорой помощи. Пожар был ликвидирован в 22.54. Причины пожара выясняются. Дымовой датчик в квартире был в рабочем состоянии, он сработал.