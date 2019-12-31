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  • Пожар в многоквартирном доме чуть не закончился трагедией

Пожар в многоквартирном доме чуть не закончился трагедией

Спасатели.

ФОТО: Elmo Riig

В Ида-Вирумаа  в понедельник вечером пожар угрожал жизни человека.

В 22.28 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома на улице Вир в поселке Пюсси волости Люганузе — там загорелся мусор на полу кухни сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.

Из задымленной кухни спасатели эвакуировали мужчину и передали его медикам скорой помощи. Пожар был ликвидирован в 22.54. Причины пожара выясняются. Дымовой датчик в квартире был в рабочем состоянии, он сработал.

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