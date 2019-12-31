В связи с аварией водопровода в Пыхья-Таллинне закрыт участок улицы

В связи с аварией водопровода у дома номер 24 по улице Рандла в Таллинне для движения транспорта закрывается участок улицы Рандла между улицами Мадала и Кари.
Автобусы номер 3,4, 40, 48 и 66 на время проведения работ по устранению аварии направляются в объезд по улицам Пельгуранна, Мадала и Кари.
Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Предприятие приносит извинения за неудобства и будет работать над тем, чтобы восстановить нормальное движение как можно быстрее.