Вт, 31.12.2019
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  • В связи с аварией водопровода в Пыхья-Таллинне закрыт участок улицы

В связи с аварией водопровода в Пыхья-Таллинне закрыт участок улицы

Авария водопровода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

В связи с аварией водопровода у дома номер 24 по улице Рандла в Таллинне для движения транспорта закрывается участок улицы Рандла между улицами Мадала и Кари.

Автобусы номер 3,4, 40, 48 и 66 на время проведения работ по устранению аварии направляются в объезд по улицам Пельгуранна, Мадала и Кари.

Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Предприятие приносит извинения за неудобства и будет работать над тем, чтобы восстановить нормальное движение как можно быстрее.

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