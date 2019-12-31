Учителя кивиылиской школы начнут забастовку 13 января, если директора не восстановят в должности

На субботнем народном собрании в кивиылиской школе, где волостной старейшина впервые оказался лицом к лицу с возмущенной общиной, лед начал таять: ранее убежденный в правильности решения об увольнении старейшина Виктор Рауам признал, что ему есть над чем подумать. Чтобы обдумывание происходило быстрее, учителя сегодня подали официальное уведомление о забастовке, пишет "Северное побережье".
Хотя решение об освобождении от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу было принято уже больше трех недель назад, на народном собрании, состоявшемся по инициативе местной общины в субботу, принявшие решение, по сути, впервые оказались лицом к лицу с людьми.
Есть над чем подумать
На предыдущую встречу с родителями и учителями в школу пришел только член волостного управления Инно Наур. В тот раз на Наура надавили так сильно, что он пообещал подать в отставку, если канцлер права решит, что управа ошиблась. Теперь Виктор Рауам, раньше прямолинейно защищавший свое решение, пообещал, что управа по крайней мере снова обсудит, было ли решение верным. "Сейчас я не могу сказать, каким будет решение, но это собрание навело меня на некоторые мысли и мне есть над чем подумать", - констатировал он.
Волостное собрание не будет оказывать влияния на решение волостного старейшины. Это пообещал людям председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев, который переложил всю ответственность за принятие решения на волостного старейшину. "Это решать волостной управе и возглавляющему ее старейшине", - сказал он, хотя не так давно признал, что вопрос отстранения директора школы имел политическую окраску и от этого зависело сохранение коалиции. Последнее уже некоторое время подозревали как община, оппозиция, так и местные предприниматели.
Представитель учителей Марилийс Рандмер сказала "Северному побережью", что обещание Виктора Рауама взять время на размышление по вопросу директора до конца января не является приемлемым решением. "Ведь до 15 января продлится объявленный волостным управлением конкурс с целью найти нового директора. Раз решение уволить Хейди Уусталу волостная управа приняла так быстро, то и ее восстановление в должности должно произойти быстро", - сказала она.
Рандмер сообщила, что сегодня учителя передали волостному управлению уведомление о том, что через 14 дней в школе начнется забастовка. "По состоянию на данный момент 42 учителя из 47 сообщили, что они присоединятся к забастовке", - сказала она, добавив, что если в течение этого времени Хейди Уусталу восстановят в должности директора, то заявление о забастовке заберут.
По словам Рандмер, видно, что волостное управление сейчас применяет тактику затягивания. По ее оценке, на прошедшем в субботу народном собрании учителя не услышали от властей волости ничего нового. "Неожиданным моментом, пожалуй, было то, что волостное управление и руководители волостного собрания не договорились, кто должен взять на себя ответственность за происходящее", - отметила она.
Присутствовавший на собрании государственный примиритель Меэлис Виркебау, который также является выпускником Кивиылиской 1-й средней школы, тоже отметил, что было бы разумно пересмотреть решение. "Я, правда, не могу вмешаться официально", - сказал он на собрании, однако посоветовал восстановить директора школы в должности и заключить с ней договор до конца учебного года. Это даст сторонам полгода на примирение. "Ну а если к тому времени не достигнут общего понимания, то я советую сделать так, как при выборах Папы Римского: посадите обе стороны под замок и не открывайте двери до тех пор, пока из трубы не начнет подниматься белый дым", - порекомендовал он.
Виктор Рауам не стал обещать быстрого решения, но пообещал принять его в течение месяца. Однако учителей школы это не устраивает. Они готовы начать забастовку через две недели, и именно столько времени у волостной управы на то, чтобы принять решение.
Кто владелец школы?
Причиной того, что конфликт вокруг кивиылиской школы настолько разросся, во многом является то, что родители, учителя, выпускники и община не поняли, почему было принято такое решение. Ответ на этот вопрос не получили и теперь, когда на месте присутствовали представители как волостного управления, так и волостного собрания.
- Мы все вроде бы говорим на эстонском языке, но это словно два совершенно разных языка, - констатировала учитель Кивиылиской 1-й средней школы и родитель Тийна Килуметс. Ее мнение разделили и другие, в том числе учителя Марилийс Рандмер и Ану Вау, которые ходили на встречи с волостным управлением и президиумом волостного собрания.
Меэлис Виркебау.
Андрес Хаабу / Äripäev
МЕЭЛИС ВИРКЕБАУ:
Посадите обе стороны под замок и не открывайте двери до тех пор, пока из трубы не начнет подниматься белый дым.
Представитель предпринимателей Мадис Олт констатировал, что в сложившейся ситуации сдвинут фокус. Так, например, волостное собрание говорит, что это решение волостного управления как собственника или владельца школы. "Но кому на самом деле принадлежит школа? Волостному управлению или все-таки общине?" - спросил он.
По мнению Олта, в этом и кроется ключ к решению конфликта: если родители, учителя и ученики довольны школой, то нужно восстановить прежнее положение и затем разумно двигаться вперед. Довольны ли люди, легко узнать с помощью небольшого опроса.
Поскольку те аргументы, которые были высказаны публично и являлись основанием для увольнения, опровергнуты, то волостному управлению следует признать, что оно ошиблось, и взять на себя ответственность. "Мы все ошибаемся. Я как руководитель ошибаюсь каждый день и сталкиваюсь с этими ошибками в виде телефонных звонков или электронных писем, и мне приходится этим заниматься", - сказал он, пожелав волостной управе сделать то же самое.
Собравшиеся в зале выпускники, родители и дети во всеуслышание заявили также о том, что если придется выбирать между волостным управлением и директором школы, то они выберут директора, и прозвучавшие в зале предложения об отставке волостной управы были встречены бурными аплодисментами.