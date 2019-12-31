«Туристы не видят, насколько все плохо»: смотритель базилики Св. Марка о наводнении в Венеции

По последним подсчетам, 923-летний кафедральный собор понес потери на 5,5 млн долларов (4,9 млн евро). После наводнения в середине ноября базилика была закрыта примерно на неделю для мытья и отдельных ремонтных работ, пишет Turizm. Как заявили местные власти, посетители, скорее всего, не заметят видимой разницы, но ущерб нанесен значительный. Большая часть того, что было повреждено, на данный момент вывезено.

По словам главного смотрителя базилики Карла Альберто Тессерина, пришедшие в город воды повредили подземный склеп, который находился под водой в течение примерно 24 часов. Сильным ветром также повреждена плитка купола. «Впервые в истории базилики паводковые воды устремились внутрь через окна», — добавил специалист. Наиболее опасной для собора оказалась морская соль, которая просочилась в мраморные колонны здания. Кроме того, она разъедает мозаику, а также кирпичные и каменные основания базилики. Соль была обнаружена даже на высоте 12 метров, заявил Тессерин.

Смотритель венецианской достопримечательности добавил, что базилика первоначально была построена в той части города, которая девять столетий назад считалась непотопляемой. Однако в этом году стало очевидно, что ни одной здание Венеции не защищено по-настоящему от приливов и отливов.