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  • Машина спасателей вылетела с дороги и перевернулась на крышу

Фото и видео ⟩ Машина спасателей вылетела с дороги и перевернулась на крышу
Дополнено в 10:53!

Сегодня, 31 декабря, около 6:00 в деревне Пяйде съехала в кювет машина спасателей.

В 5:34 основной автомобиль Раквереской спасательной команды получил вызов в связи с аварией, которая произошла на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ. Отреагировавшая на вызов машина спасателей сама вылета в кювет на скользкой дороге и перевернулась на крышу.

В аварии пострадали все четыре спасателя, которые находились в кабине. Двое доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу и еще двое – в Ракверескую больницу.

Новая смена приступила к службе в Раквереской спасательной команде на резервном автомобиле. Движение направлено в объезд через Паатна-Ветси-теэ. Полиция просит всех участников дорожного движения следовать на месте происшествия указаниям полицейских.

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