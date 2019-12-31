Константин Васильев номинирован на приз автору лучшего гола года сборной Эстонии

В четверг, 2-го января состоится вручение премии "Серебряный мяч" автору лучшего гола сборной Эстонии в 2019 году, передает официальная страница Эстонского футбольного союза.
За звание лучшего гола сброной в 2019 соревнуются попадания Константина Васильева в ворота Северной Ирландии и Гибралтара, Эрика Сорга - Белоруссии, Герта Камса - Гибралтара и Хенри Аниера Финляндии. Из четверки номинантов ранее удостаивался данного приза лишь Константин Васильев, которого журналисты пять раз в 2009.2011-2013 и 2016 годах признавали автором гола года.
Константин Васильев является лучшим в истории Эстонии по количеству завоеванных "Серебряных мячей", за ним следуют Индрек Зелински и Мартин Рейм, завоевывавшие этот приз трижды, у Андреса Опера и Сийма Лутса - по два "Серебряных мяча".