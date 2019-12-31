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Знаменитый кенийский марафонец попался на допинге

Сэмми Китвара (в центре)

ФОТО: Andrew Nelles/AP

В 2010 году выигрывший золото и бронзу на чемпионате мира в полуарафоне кениец Сэмми Кипроп Китвара получил 16-месячную дисквалификацию за употребление допинга, передает Postimees.

33-летний Китвара сдал позитивную пробу в марте этого года на сеульском марафоне, где со временем 2:09.52 занял седьмое место. В крови кенийца были найдены следы препарата от астмы. Китвара признал вину и не будет обжаловать отстранение. По словам спортсмена, он знал, что принимает запрещенный препарат.

Кроме медалей с чемпионата мира по полумарафону Китвара имеет и серебро чикагского марафона 2014 года, где он проиграл обадателю рекорда мира в марафоне Элиуду Кипчоге всего 17 секунд.

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