Знаменитый кенийский марафонец попался на допинге

33-летний Китвара сдал позитивную пробу в марте этого года на сеульском марафоне, где со временем 2:09.52 занял седьмое место. В крови кенийца были найдены следы препарата от астмы. Китвара признал вину и не будет обжаловать отстранение. По словам спортсмена, он знал, что принимает запрещенный препарат.