Некоторым пользователям смартфонов на базе Android и iOS придется отказаться от WhatsApp

Популярная платформа обмена сообщениями WhatsApp, которая принадлежит компании Facebook, обновила свою страницу поддержки, сообщив своим пользователя, что приложение больше не будет поддерживаться на смартфонах, которые работает под управлением Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), iOS 9 и более старых версий данных операционных систем.
Как сообщает Android Central, WhatsApp перестанет работать на перечисленных устройствах с 1 февраля 2020 года. После этой даты пользователи больше не смогут регистрироваться и использовать существующие учетные записи для использования WhatsApp, пишет Ixbt.com.
На странице поддержки также упоминается следующее: «Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой для этих операционных систем, некоторые функции могут перестать работать в любое время».
Также стоит добавить, что сегодня, 31 декабря, пользователи Windows Phone потеряли возможность использовать WhatsApp. Если вы все еще пользуетесь Windows Phone, Microsoft официально рекомендует вам переключиться на Android или iOS.