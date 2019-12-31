Некоторым пользователям смартфонов на базе Android и iOS придется отказаться от WhatsApp

Как сообщает Android Central, WhatsApp перестанет работать на перечисленных устройствах с 1 февраля 2020 года. После этой даты пользователи больше не смогут регистрироваться и использовать существующие учетные записи для использования WhatsApp, пишет Ixbt.com.

На странице поддержки также упоминается следующее: «Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой для этих операционных систем, некоторые функции могут перестать работать в любое время».