Вт, 31.12.2019
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Глава Alko1000: повышение акцизов стало бы самоубийством для Латвии

Глава Alko1000 Эйнар Виснапуу.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

По словам главы торговой сети Alko1000 – пионера в сфере приграничной торговли — Эйнара Виснапуу, планируемое Латвией повышение акцизов на 30 процентов обернулось бы печальными последствиями для страны, пишет Postimees.

С 1 марта 2020 года власти Латвии планируют повысить акциз на крепкий алкоголь на 30 процентов, что может привести к тому, что цены станут самыми высокими среди стран Балтии.

«Думаю, в принципе, для Латвии это будет самоубийством», - сказал Виснапуу ERR, добавив, что пока это лишь планы правительства, а возможные поправки вскоре будут обсуждаться в парламенте.

«Мне кажется, Латвия сможет вынести урок из ошибок Эстонии, допущенных при играх с акцизами», - добавил бизнесмен.

Виснапуу также сказал, что жители Эстонии постепенно поняли, что июльское снижение акцизов не сильно отразилось на ценах, поэтому в декабре продажи в приграничных магазинах Alko1000 были очень большими.

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