Глава Alko1000: повышение акцизов стало бы самоубийством для Латвии

С 1 марта 2020 года власти Латвии планируют повысить акциз на крепкий алкоголь на 30 процентов, что может привести к тому, что цены станут самыми высокими среди стран Балтии.

«Думаю, в принципе, для Латвии это будет самоубийством», - сказал Виснапуу ERR, добавив, что пока это лишь планы правительства, а возможные поправки вскоре будут обсуждаться в парламенте.

«Мне кажется, Латвия сможет вынести урок из ошибок Эстонии, допущенных при играх с акцизами», - добавил бизнесмен.