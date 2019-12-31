С наступающим Новым годом!

Дорогие читатели, вам наверняка уже 150 раз пожелали счастья в наступающем Новом году, но его никогда не бывает слишком много, поэтому мы хотим пожелать вам еще чуть-чуть.
Пусть 2020 год будет легким и интересным для вас, пусть открываются возможности, о которых вы раньше и не подозревали, и пусть вам хватит смелости их принять.
Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, увлекательных путешествий и непосредственной и заразительной детской радости.
Пусть дома у вас будет хорошо и уютно, а все близкие будут здоровы.
Отпразднуйте от души и верьте: все у вас получится!