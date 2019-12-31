С наступающим Новым годом!

Пусть 2020 год будет легким и интересным для вас, пусть открываются возможности, о которых вы раньше и не подозревали, и пусть вам хватит смелости их принять.

Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, увлекательных путешествий и непосредственной и заразительной детской радости.

Пусть дома у вас будет хорошо и уютно, а все близкие будут здоровы.