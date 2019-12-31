Вт, 31.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
До начала Нового года осталось
Желает:

С наступающим Новым годом!

Самых красивых елочных игрушек вам!

ФОТО: Sirle Soots

Дорогие читатели, вам наверняка уже 150 раз пожелали счастья в наступающем Новом году, но его никогда не бывает слишком много, поэтому мы хотим пожелать вам еще чуть-чуть.

Пусть 2020 год будет легким и интересным для вас, пусть открываются возможности, о которых вы раньше и не подозревали, и пусть вам хватит смелости их принять.

Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, увлекательных путешествий и непосредственной и заразительной детской радости.

Пусть дома у вас будет хорошо и уютно, а все близкие будут здоровы.

Отпразднуйте от души и верьте: все у вас получится!

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