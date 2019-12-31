Аккумуляторы муниципальных электромобилей начинают уставать

В Йыхвиской волости в распоряжении социальной службы находятся три электромобиля, на двух из них ездят работники по уходу на дому. Третий автомобиль сломан и на его ремонт потребовалось бы около 1500 евро.

"Гарантия на аккумулятор - пять лет, в нашем распоряжении автомобиль был семь лет, аккумуляторы очень дорогие. Может, попросить у волостного собрания разрешение на отчуждение автомобиля?" - спросил помощник волостного старейшины Алексей Наумкин у социальной комиссии волостного собрания.

Члены комиссии согласились, что нужен бы новый автомобиль.

Руководитель социальной службы волостного управления Галина Крейнцберг сказала, что хотя другие два электромобиля еще ездят, в какой-то момент обязательно придется заменить и их.

"Они у нас довольно давно, аккумуляторы уже не держат так хорошо", - объяснила она. По ее словам, речь еще не шла о том, будут ли новые автомобили тоже электрическими.

Помощник волостного старейшины Алексей Наумкин уточнил, что встал уже и второй электромобиль, о его замене тоже пойдет разговор в волостном управлении в ближайшее время.

Будут ездить, пока ездят

Единственный электромобиль Тойлаской волости перешел к ней после объединения с Кохтла-Нымме.

"Зимой ездить на нем не очень целесообразно, а в остальное время он использовался", - сказала помощник волостного старейшины Керда Эйерт.

О большем числе электромобилей в волости не думали. "Во-первых, у волостного управления автомобили есть; во-вторых, расстояния у нас довольно большие и электромобиль оказался бы не самым целесообразным решением".

В Люганузеской волости три электромобиля, один перешел при объединении из Сонда и один - из Кивиыли.

"Мы их ремонтируем и обслуживаем, все они на ходу. Работники ухода на дому активно ими пользуются, - подтвердила волостной социальный советник Кетлин Мыру. - Аккумуляторы с каждым годом слабеют, зимой на короткие расстояния ездить позволяют, а летом ездят и побольше".

Потребности волости эти три автомобиля удовлетворяют, поэтому о приобретении дополнительных тут не думали.

Может, электромобиль для службы производства?

Из выданных городу Нарва-Йыэсуу двух электромобилей город передал один детской деревне SOS. "На одном там ездят до сих пор, а второй пришел в негодность в результате произошедшей год назад аварии", - известно мэру Максиму Ильину.

У самой горуправы прямой необходимости в электромобилях нет.

"Теперь, когда рядом с новым торговым центром появится также место зарядки, об этом можно было бы подумать. Например, автомобиль службы производства амортизирован; когда займемся этой темой, то, не исключаю, рассмотрим в качестве новой машины и электромобиль".

Алутагузе расширил бы автопарк