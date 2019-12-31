Аккумуляторы муниципальных электромобилей начинают уставать

Йыхвиская волость считает расходы на ремонт электромобилей слишком высокими и подумывает об отказе от машин, а в Алутагузеской волости хотели бы увеличить количество электромобилей, пишет "Северное побережье".
В Йыхвиской волости в распоряжении социальной службы находятся три электромобиля, на двух из них ездят работники по уходу на дому. Третий автомобиль сломан и на его ремонт потребовалось бы около 1500 евро.
"Гарантия на аккумулятор - пять лет, в нашем распоряжении автомобиль был семь лет, аккумуляторы очень дорогие. Может, попросить у волостного собрания разрешение на отчуждение автомобиля?" - спросил помощник волостного старейшины Алексей Наумкин у социальной комиссии волостного собрания.
Члены комиссии согласились, что нужен бы новый автомобиль.
Руководитель социальной службы волостного управления Галина Крейнцберг сказала, что хотя другие два электромобиля еще ездят, в какой-то момент обязательно придется заменить и их.
"Они у нас довольно давно, аккумуляторы уже не держат так хорошо", - объяснила она. По ее словам, речь еще не шла о том, будут ли новые автомобили тоже электрическими.
Помощник волостного старейшины Алексей Наумкин уточнил, что встал уже и второй электромобиль, о его замене тоже пойдет разговор в волостном управлении в ближайшее время.
Будут ездить, пока ездят
Единственный электромобиль Тойлаской волости перешел к ней после объединения с Кохтла-Нымме.
"Зимой ездить на нем не очень целесообразно, а в остальное время он использовался", - сказала помощник волостного старейшины Керда Эйерт.
О большем числе электромобилей в волости не думали. "Во-первых, у волостного управления автомобили есть; во-вторых, расстояния у нас довольно большие и электромобиль оказался бы не самым целесообразным решением".
В Люганузеской волости три электромобиля, один перешел при объединении из Сонда и один - из Кивиыли.
"Мы их ремонтируем и обслуживаем, все они на ходу. Работники ухода на дому активно ими пользуются, - подтвердила волостной социальный советник Кетлин Мыру. - Аккумуляторы с каждым годом слабеют, зимой на короткие расстояния ездить позволяют, а летом ездят и побольше".
Потребности волости эти три автомобиля удовлетворяют, поэтому о приобретении дополнительных тут не думали.
Может, электромобиль для службы производства?
Из выданных городу Нарва-Йыэсуу двух электромобилей город передал один детской деревне SOS. "На одном там ездят до сих пор, а второй пришел в негодность в результате произошедшей год назад аварии", - известно мэру Максиму Ильину.
У самой горуправы прямой необходимости в электромобилях нет.
"Теперь, когда рядом с новым торговым центром появится также место зарядки, об этом можно было бы подумать. Например, автомобиль службы производства амортизирован; когда займемся этой темой, то, не исключаю, рассмотрим в качестве новой машины и электромобиль".
Алутагузе расширил бы автопарк
Помощнику алутагузеского волостного старейшины Кайри Соомер жаль, что бывшая Тудулиннаская волость успела отказаться от своего электромобиля до административной реформы, и теперь в большой волости есть только три электромобиля: два в распоряжении волостного управления, один - центра по уходу.
"В прошлом году мы искали, где бы достать еще один, но не получилось", - отметила Соомер.
Какого-то особого ухода и хлопот эти автомобили не требовали. Емкость аккумулятора, конечно, со временем уменьшается, так что заряжать приходится чаще, но с пунктами зарядки проблем тоже нет.
Зимой на большие расстояния на них не поездишь, но в то же время им нельзя и долго простаивать, это плохо отражается на аккумуляторах. Использовавшийся раньше Алайыэской волостью автомобиль именно по этой причине создавал проблемы, но сейчас и он ездит успешно.
"Теперь на рынок приходят уже новые электромобили с более мощными аккумуляторами. Если придется заменять нынешние, то можно бы приобрести электромобили. По сути, электромобили можно использовать в волости и в других областях - именно эти новые и более мощные. Если для их приобретения будет к тому же какая-то поддержка, то наверняка всерьез подумаем об этом", - сказала Соомер.
Электромобили для самоуправлений
- На основании заключенного между Mitsubishi Corporation и Эстонской Республикой соглашения о торговле квотами на загрязнение дозволенную часть квот обменяли на электромобили Mitsubishi i-MiEV.
- Распорядителем электромобилей правительство назначило министра социальных дел, который бесплатно передал их в пользование местным самоуправлениям для оказания социальных услуг.
- Ида-вируские самоуправления получили в 2011 году в общем 20 автомобилей.
- Договоры об использовании электромобилей закончились с 2015 годом, после чего их бесплатно передали в собственность самоуправлений. В Ида-Вирумаа от этого отказалась только тогдашняя Тудулиннаская волость.