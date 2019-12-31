В Хааберсти собирают старые новогодние елки

С 6 января в районе Хааберсти будут открыты пять временных пунктов сбора, куда можно принести старые новогодние елки. Из собранных деревьев сделают древесную щепу.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что жители могут принести свои старые елки в пять временных пунктов сбора до 31 января. «Из собранных старых новогодних деревьев сделают щепу, поэтому важно, чтобы елки, принесенные на пункт сбора, были без украшений и не упакованы в пленку», - подчеркнул старейшина и добавил, что старые новогодние деревья можно также сдать во все таллиннские станции по приему отходов.
Ханимяги добавил, что для удобства обслуживания жителей Хааберсти и Кристийне, в этом году открыт пункт для сбора старых новогодних елок на по адресу Мустйыэ, 40. На асфальтовую площадку по этому адресу отслужившие новогодние деревья могут приносить жители Мустйыэ и Вескиметса, а также жители района Кристийне.
Старейшина продолжил, что в Хааберсти не проводят красочное сжигание старых елок, но традиционный огненный праздник обязательно пройдет. «Красочное и яркое огненное шоу пройдет 8 февраля в 16.30 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ», - добавил Ханимяги.
Жители Хааберсти могут принести старые елки на следующие пункты сбора:
- Площадка на пляже Какумяэ (I парковка на улице Ряйме по направлению в сторону города)
- Площадка рядом с Ыйсмяэ-теэ 110 (детский городок движения)
- Участок Ярвеотса-теэ, 15а (между Ярвеотса-теэ, 15а и Палдиским шоссе, 225)
- Асфальтовая площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общая с районом Кристийне)
- Площадка рядом со спортивной площадкой на улице Астангу, 72.
Елки можно приносить на пункты до 31 января включительно.