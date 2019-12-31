В Хааберсти собирают старые новогодние елки

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что жители могут принести свои старые елки в пять временных пунктов сбора до 31 января. «Из собранных старых новогодних деревьев сделают щепу, поэтому важно, чтобы елки, принесенные на пункт сбора, были без украшений и не упакованы в пленку», - подчеркнул старейшина и добавил, что старые новогодние деревья можно также сдать во все таллиннские станции по приему отходов.

Ханимяги добавил, что для удобства обслуживания жителей Хааберсти и Кристийне, в этом году открыт пункт для сбора старых новогодних елок на по адресу Мустйыэ, 40. На асфальтовую площадку по этому адресу отслужившие новогодние деревья могут приносить жители Мустйыэ и Вескиметса, а также жители района Кристийне.

Старейшина продолжил, что в Хааберсти не проводят красочное сжигание старых елок, но традиционный огненный праздник обязательно пройдет. «Красочное и яркое огненное шоу пройдет 8 февраля в 16.30 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ», - добавил Ханимяги.

Жители Хааберсти могут принести старые елки на следующие пункты сбора:

Площадка на пляже Какумяэ (I парковка на улице Ряйме по направлению в сторону города) Площадка рядом с Ыйсмяэ-теэ 110 (детский городок движения) Участок Ярвеотса-теэ, 15а (между Ярвеотса-теэ, 15а и Палдиским шоссе, 225) Асфальтовая площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общая с районом Кристийне) Площадка рядом со спортивной площадкой на улице Астангу, 72.