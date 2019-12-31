Впервые за шесть лет Путин поздравил с Новым годом президента Украины

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом в ходе телефонного разговора. Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Кремля.
В ходе разговора была подчеркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.
Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта.
Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
Как отмечается на сайте российского лидера, последний раз Путин поздравлял украинского коллегу Виктора Януковича в 2013 году. Тогда он отметил их «товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы и вместе искать пути дальнейшего развития партнерских связей двух стран на благо братских народов». Тогда президент России выразил надежду на наращивание взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества на ключевых направлениях.