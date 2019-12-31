Впервые за шесть лет Путин поздравил с Новым годом президента Украины

В ходе разговора была подчеркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.