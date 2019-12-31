Вт, 31.12.2019
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ФИФА планирует изменить правило офсайда

Голы отмененные из-за положения вне игры теперь становятся предметом разбора и видеорефери

ФОТО: John Sibley / REUTERS

ФИФА планирует внести значительные изменения в правила определения положения вне игры.

В федерации уже обсуждают возможную реформу, согласно которой офсайд будет фиксироваться только в случае, если между атакующим и защищающимся игроками будет «очевидный просвет», утверждает The Times.

Если в ФИФА действительно одобрят данную идею, она будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.

В последний раз серьезные изменения в правило офсайда вносились в 1990-х, когда было определено, что атакующий игрок, находящийся на одной линии с защитником, не находится в положении вне игры.

Под «очевидным просветом» понимается то, что атакующий игрок находится в положении вне игры, только если все его тело находится впереди защищающегося, так, что между ними имеется просвет.

В настоящее время офсайд может быть зафиксирован, даже если подмышка атакующего футболиста находится впереди защитника.

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