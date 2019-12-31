Стали известны планы Великобритании по принятию России в НАТО

Журналисты The Guardian рассекретили архивные документы, в которых говорится, что в 1995 году Великобритания предлагала сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Так страна хотела уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса, пишет Inopressa.
«Россия могла бы стать "ассоциированным членом" НАТО 25 лет назад, если бы предложение Министерства обороны Великобритании получило поддержку, говорится в конфиденциальных документах Даунинг-стрит, где также разоблачается пьянство тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, - пишет The Guardian. - Это предложение, направленное на то, чтобы обратить вспять столетие антагонизма между востоком и западом, озвучивается в документах, обнародованных во вторник Национальным архивом в Кью».
Предложение выдвинул тогдашний глава министерства обороны Великобритании Малкольм Рифкинд. В 10-страничном документе говорится о возможности создания новой категории ассоциированного членства в НАТО. Оно не предполагало предоставления гарантии коллективной безопасности, а также участия страны-члена (то есть России) в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.
Тем не менее, Россия могла бы получить формальный статус в НАТО, имела право участвовать в министерских и других заседаниях. Автор документа также наделся, что такая мера помогла бы постепенному сближению и унификации российской политики, доктрины и практики. Кроме того, НАТО мог бы продолжать расширяться без злобы и возмездия со стороны России.
На этой неделе, отвечая на вопрос о своей инициативе, Рифкинд заметил: "Это было до Путина. У нас были Горбачев и Ельцин, которые активно шли на сотрудничество и искренне хотели стать ближе к Западу. Россия поддержала действия против Саддама Хусейна в первой войне в Персидском заливе. Она была недовольна расширением НАТО, но не делала такой суеты вокруг этого, как можно было бы ожидать... Поэтому я пытался найти способ сказать, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Россией, этим и было обусловлено мое предложение стать ассоциированным членом".