Стали известны планы Великобритании по принятию России в НАТО

«Россия могла бы стать "ассоциированным членом" НАТО 25 лет назад, если бы предложение Министерства обороны Великобритании получило поддержку, говорится в конфиденциальных документах Даунинг-стрит, где также разоблачается пьянство тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, - пишет The Guardian. - Это предложение, направленное на то, чтобы обратить вспять столетие антагонизма между востоком и западом, озвучивается в документах, обнародованных во вторник Национальным архивом в Кью».

Предложение выдвинул тогдашний глава министерства обороны Великобритании Малкольм Рифкинд. В 10-страничном документе говорится о возможности создания новой категории ассоциированного членства в НАТО. Оно не предполагало предоставления гарантии коллективной безопасности, а также участия страны-члена (то есть России) в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

Тем не менее, Россия могла бы получить формальный статус в НАТО, имела право участвовать в министерских и других заседаниях. Автор документа также наделся, что такая мера помогла бы постепенному сближению и унификации российской политики, доктрины и практики. Кроме того, НАТО мог бы продолжать расширяться без злобы и возмездия со стороны России.