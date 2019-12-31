Новогодний подарок автомобилистам: с 1 января топливо должно будет содержать больше биокомпонентов

Сейчас в допущенных к потреблению в Эстонии моторном бензине и дизельном топливе должно содержаться не менее 6,4 процента биотоплива.

Новая норма, скорее всего, недолго будет действовать, поскольку правительство уже утвердило поправки к закону о сжиженном топливе, после вступления которых в силу требование добавки биокомпонентов к фоссильным топливам станет более гибким.