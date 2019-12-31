Вт, 31.12.2019
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  • Новогодний подарок автомобилистам: с 1 января топливо должно будет содержать больше биокомпонентов

Новогодний подарок автомобилистам: с 1 января топливо должно будет содержать больше биокомпонентов

Топливо.

ФОТО: Tairo Lutter

С 1 января доля биотоплива в совокупной энергии допущенных к потреблению бензина, дизельного топлива и биотоплива должна составлять не менее 10 процентов и не менее 6,4 процента в каждом литре топлива.

Сейчас в допущенных к потреблению в Эстонии моторном бензине и дизельном топливе должно содержаться не менее 6,4 процента биотоплива.

Новая норма, скорее всего, недолго будет действовать, поскольку правительство уже утвердило поправки к закону о сжиженном топливе, после вступления которых в силу требование добавки биокомпонентов к фоссильным топливам станет более гибким.

Согласно поправкам, не нужно будет добавлять биотопливо в каждый литр моторного бензина и дизельного топлива. Достаточно будет, чтобы поставщик топлива в течение шестимесячного периода гарантировал, что биотопливо составляет не менее 10 процентов от его совокупного портфеля продаж топлива.

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